Mariana Nannis mostró fotos de las agresiones que habría sufrido por parte de Caniggia

En una entrevista realizada para “El Run Run del Espectáculo” por Crónica TV, Carlos Broitman, quien ejerce como abogada de Mariana Nannis, reveló imágenes de los moretones y marcas que habría sufrido Nannis por los supuestos ataques de su ex marido.

Tras treinta años de relación y tres hijos, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se separaron envueltos en un escándalo mediático, con denuncias por violencia de género y familiar de por medio y que se le suma una batalla judicial para organizar la división de bienes.

“Mariana quiere que se haga Justicia. No fue fácil para ella sacar a la luz estas agresiones”. Reveló el abogado de la mamá de Axel, Alex y Charlotte Caniggia.

“Una cosa son las lesiones y otra cosa es el abuso. Mariana ya denunció que fue abusada, y a la negativa de ser sometida sexualmente, fue sometida a la fuerza. Ya fue todo declarado y no es una cuestión económica, sino que es una cuestión de que una mujer dice que no, y no importa si es la pareja, una mujer no puede ser sometida como un objeto”, dijo Roitman.

Fuerte denuncia de Mariana Nannis ante Claudio Paul Caniggia Gentileza

Además, el abogado se refirió al exfutbolista: “Es lógico que una persona sometedora y golpeadora nunca va a reconocer el maltrato. El sometimiento y el abuso no viene de un día para el otro, es algo que se va sumando. No es algo ajeno y se da a través del tiempo y del dominio moral y físico”.