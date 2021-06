La conmovedora carta que un actor le dedicó a Jorge Rial respecto a su renuncia

Todavía no pasan cinco días, pero la repercusión de la renuncia de Jorge Rial y la salida de TV Nostra de la grilla de América ha generado gran impacto entre el público, el medio y las redes sociales. El nuevo ciclo del conductor, que había decidido hacerse a un lado de Intrusos, no llegó a los dos meses. Los más afectados fueron sus panelistas, que habían renunciado a otros trabajos y puesto una fe ciega en Rial, para terminar en una sorpresiva decepción. Hasta ahora Marina Calabró y Diego Ramos se han pronunciado con tristeza y enojo, porque a pesar de las explicaciones, las razones no parecían suficientes para el desplante que les habían hecho.

Pero entre tanta crítica hay quienes todavía responden por el papa de Morena Rial, comprendiendo su situación actual y las decisiones que ha tomado. Es por eso que el conductor decidió compartir un mensaje en sus redes, que le había mandado de forma personal el actor Alberto Fernández de Rosa, ex Brigada Explosiva, que ha trabajado en Los Bañeros más locos del mundo, Grande, Pá!, Chiquititas y Esperanza Mía.

La carta dedicada a Jorge Rial

“Es estimulante en una época gris, de sombras escatológicas, que alguien intente ir contra la corriente dominante. Hoy se trabaja sobre la copia, no sobre la originalidad, es quizá la característica más clara de los medios televisivos desde hace unos años. No soy de tu palo, pero sesenta años de pantallas me autorizan a meterme en tu suceso. Por otro lado, en relación a la producción existente dentro género, en el cual estaba tu programa lo tuyo estaba, para mí, en el mejor lugar, y por eso a veces me quedaba viéndolo”, dice al inicio del largo texto que el conductor compartió con una foto en sus redes.

“Llamo original a tu actitud crítica, insólita entre nosotros, fíjate que vivimos en un país en el que pretendidamente, nadie se equivoca: políticos, profesionales, periodistas, sindicalistas, corporaciones patronales, gobierno y oposición nunca se miran al espejo con el ojo sincero”, escribió el actor refiriéndose a Rial.

“TV Nostra ha sido un buen intento, nosotros hacemos TV con muchas limitaciones, simplemente que no se adviertan es ya una hazaña”, explicó sobre la profesión, refiriéndose luego al ciclo como una propuesta donde había “creatividad, claridad de objetivo, producción acorde”. “El público ha sido domesticado para ver a cada cuál en su casillero, lo diverso está prohibido”, explicó. “Y aquí tu gran mérito: innovar, constatar la efectividad o inconveniencia (a veces sencillamente estas son temporales, a destiempo) y no hacerse el boludo, ¡eso es un aporte para todos nosotros!”, dijo sobre su opinión de la televisión actual.

“Nuestro gran problema nacional es ético y decir ‘Me equivoqué’ es un ejemplo que deberían tomar los que circulan por la cultura, las figuras públicas del deporte, el arte, de la comunicación, pero, mucho más, las de la política. Muchas veces, políticos buenos, mantienen conductas de la cultura hegemónica porque es muy fácil caer en ella y más, creyéndose por sobre el resto”, terminó Fernández de Rosa.

Conmovido, el conductor escribió al final: “Nadie entendió mejor mi decisión. ¡Gracias!”.