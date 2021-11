Luisana Lopilato confirmó que tiene coronavirus: “Gracias a todos por su apoyo”

En medio del rodaje de “Pipa”, su nueva película para Netflix, Luisana Lopilato contrajo coronavirus y permanece aislada en la provincia de Salta, dado que el filme se está llevando a cabo en el Norte argentino.

“Hola a todos. Quería mandarles un beso gigante, gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Quiero mandarles un poco de tranquilidad a todos los que se preocuparon”, expresó la actriz a través de sus historias de Instagram luego de que la periodista Débora D’Amato diera la versión de su covid positivo en “A la tarde”.

“Estoy bien y mi familia también. Estamos todos bien”, continuó, haciendo referencia a sus tres hijos -Noah, Vida y Elias- y a su esposo Michael Bublé. “Les mando un beso gigante y estén atentos, dentro de muy poquito voy a estar subiendo más material”, finalizó Luisana.

Así se mostró Luisana Lopilato después de confirmar que tiene coronavirus.

Según consigna La Nación, la ex “Casados con hijos” atraviesa un cuadro similar a “una gripe común”. “No tuvo fiebre ni otros síntomas, simplemente es un resfrío. Nada complejo”, indicaron desde su entorno.

Asimismo, señalaron que el positivo de Lopilato fue detectado gracias a los test periódicos que se realizan en el set de la película: “Están haciendo chequeos a todo el equipo cada 48 horas”.

Por último, se informó que este parate no afectará la agenda pautada para el rodaje de “Pipa”: “Ella no grababa hasta el próximo viernes porque hicieron justo el paso de las escenas de Purmamarca, en Jujuy, a Cafayate, en Salta, por lo que por ahora el rodaje no se vio alterado”.

Luisana Lopilato en Tilcara grabando Pipa, una nueva película para Netflix

¿De qué se trata la nueva película de Luisana Lopilato?

“Después de abandonar su trabajo como investigadora y dejar en libertad a la tratante Cornelia Villalba, Manuela “Pipa” Pelari cayó en picada. Su tía la rescata y la lleva a La Quebrada, un pueblo pequeño y sencillo del norte argentino en el que vive aislada desde hace años”, dice la sinopsis del filme.

Mientras Pipa está aislada, aparece un cadáver y se destapa un misterioso asesinato que la protagonista deberá investigar mientras lucha con los fantasmas del pasado que aún la atormentan.