Luis Miguel pasó un cumpleaños poco feliz porque Aracely Arámbula lo demandó por la cuota alimentaria de sus hijos en común

Luis Miguel acaba de cumplir 51 años y su alegría era inmensa porque su día coincidió con el estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel: la serie”, la ficción que cuenta su vida y tiene a todos sus fanáticos enloquecidos. Pero su felicidad se vio un tanto opacada con ya que le llegó una demanda por parte de su ex, Aracely Arámbula.

El músico y la actriz tuvieron dos hijos varones, Miguel en 2006 y Daniel en 2008. La relación duró solo cuatro años y los roces comenzaron al poco tiempo de su separación. La artista mexicana ahora se cansó de que Luismi no le pase el dinero de la cuota alimentaria por lo que llamó a su abogado y pidió enviarle un documento.

Internet

Según el letrado, El Sol de México no cumple con su obligación desde diciembre de 2019. “Es bien sabido que desde esa fecha la señora Arámbula se hace cargo por completo de los gastos que se ocasionan para todas las actividades de sus hijos. Nosotros tenemos contacto con el señor a través del licenciado Heredia. Por ello, no se tiene una verdad absoluta sobre la negativa, si no se entera o lo omite”, reveló Guillermo Pous, el defensor de Aracely.

El caso está en la justicia y seguramente no llegaremos a saber el final. Lo que sí sabemos es que la artista decidió no participar de la serie de Netflix tras un comunicado publicado: “El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista de sus negocios ”.

Internet