Las fotos de Nati Jota que demuestran que tiene una gran delantera y está orgullosa de ella

En las últimas semanas, Nati Jota llegó a los medios de comunicación siendo noticia por su retiro de Luzu TV, ahí trabajó junto a Nico Occhiato en Nadie dice nada pero su ciclo terminó. Esta vez, destaca por las fotos en las que resalta su delantera y se lleva todos los likes.

La delantera de Nati Jota queda expuesta en estas fotos.

Luego de anunciar su retiro, la blonda no ha dado a conocer a qué se dedicará los próximos meses pero si disfruta a más no poder de su tiempo libre. Como buena influencer, muestra cada una de sus actividades en las redes sociales y el día de hoy no fue la excepcíon.

La delantera de Nati Jota queda expuesta en estas fotos.

Acostada en su cama, en el ascensor, en la playa, no importa cómo pero sus pechos siempre llaman la atención. Es que el tamaño de ellos no puede pasar desapercibido, y cada outfit que Nati usa los resalta por demás.

La delantera de Nati Jota queda expuesta en estas fotos.

En las imágenes mostradas se puede notar que ella se siente más que orgullosa de cada una de sus curvas, como también es consciente de lo que genera en sus seguidores y así decide deleitarlos.

Nati Jota y su álbum de fotos hot

Nati Jota y un conjunto de encaje que prendió fuego todo

La personalidad arrolladora de Nati Jota, o al menos es así como ella intenta mostrarse, hace que tenga fans o retractores, no hay punto medio. Es que varias veces protagonizó escándalos en redes que quedaron para el recuerdo.

El total red de Nati Jota para salir de paseo.

Esta vez, Nati es la protagonista de una sensual fotografía que subió a su cuenta de Instagram y deslumbró a sus más de 2 millones de seguidores. La publicación superó los 210 mil me gustas y recibió cientos de comentarios halagando su belleza.

Nati Jota para el infarto en redes.

“Cierto que febrero es el mes del amor, yo lo paso sin novio pero con un rojo fuego igual. este conjunto de #dulcecarola además de ser secccsi es mega cómodo. Para vos o para regalar y sorprenderrrr”, escribió al pie de su publicación.

Nati Jota se la jugó con una microbikini roja para el infarto desde las playas de Miami

Así, Jota se adelantó al mes del amor y deslumbró con un conjunto de lencería rojo de encaje con el que sus seguidores aseguran que prendió fuego Instagram.