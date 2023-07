Lali Espósito lanzó un nuevo videoclip con un atuendo extravagante y maravilló a todos sus fans

Lali Espósito ha sabido maravillar a todo su público debido a su desbordante talento que le ha permitido desplegarse con soltura en diversos ámbitos como la actuación o la música, en la que desborda con grandes shows por todo el mundo.

En su cuenta de Instagram, donde posee más de 12 millones de seguidores, esta joven artista se dejó ver en las últimas horas con un extravagante atuendo que no dejó para nada indiferente a nadie.

Lali Espósito

“NOCHENTERA REMIX. Yendooooooo sencillita...”, fue el mensaje que Lali Espósito colocó en este posteo que cosechó más 290 mil likes en muy poco tiempo.

La cantante lució un conjunto de brillos tornasolados conformado por un corset y medias que simulan medias de lencería. Como complemento, la actriz combinó este conjunto con zapatos brillantes de tacón y un saco de lino verde. Como accesorios, utilizó pulseras metálicas, pequeñas argollas y anillos de acero que combinan con el brillo del traje. Por último, decidió utilizar el pelo recogido con un rodete y apenas un mechón al descubierto atado con unas trabas que hacen que el peinado llame la atención.

Lali Espósito

Lo cierto es que por estas horas, Lali estrenó un nuevo videoclip junto a la artista española conocida como Vicco, en una canción llamada “Nochentera Remix”, que promete ser uno de los temas del verano europeo, ya que su ritmo candente y estribillo repetitivo se quedan rondando en la mente de todos quienes lo escuchan.

Lali Espósito habló de su salud mental

Lali Espósito decidió hablar abiertamente de su salud mental y de cómo la ansiedad los ha saturado en algún punto de sus carreras. Lo cierto es que en una entrevista reciente, la artista recordó el día que sufrió un fuerte episodio que incluso, la llegó a asustar.

Durante la charla en el podcast “No lo hagas fácil”, esta cantante contó cómo su mente tocó límite “Lamentablemente, yo vengo de pasar un momento de mucha ansiedad nivel dramático, que esto no lo conté, pero amerita a full tu espacio para esto”, comenzó.

Allí, Lali reconoció cómo vienen llevando su vida en medio de los éxitos de sus proyectos profesionales, que incluyen giras por todo el mundo y una ola de fans que aclaman su presencia: “Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno”, sostuvo.

Lo cierto es que esta intérprete dio detalles del episodio de ansiedad que vivió recientemente: “Lo cierto es que vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’”, relató a corazón abierto. “Aprender a decirle a quien tengas al lado ‘che, necesito ayuda’. No soy una heroína, no lo soy”, recomedó la artista.

