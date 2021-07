“La Voz Argentina”: La sorpresiva elección de Soledad Pastorutti que hizo explotar las redes

Este domingo en “La Voz Argentina” apareció en primer lugar Alejandra Rama Palazzo, una joven oriunda de Bernal, Provincia de Buenos Aires, pero que actualmente se encuentra viviendo en Capital, y generó todo tipo de comentarios en las redes sociales por su estilo rockero que deleitó a los jurados Lali Espósito, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, pero en especial, a Soledad Pastorutti, quien fue la única en darse vuelta.

“Es fuego y cuando abre la boca vuela todos los pelos”, reconoció su novio Agustín. “Además de la música soy oficinista. Se complica pero la voy llevando, es el trabajo que me mantiene y mi jefe me apoya bastante”, comentó Alejandra, quien le sentía mucha curiosidad por la posible elección de uno de los coaches: “El género que más me gusta y me llega es el rock. Sería muy interesante si la Sole se diera vuelta”.

“Thunderstruck” de “AC/DC”, fue el tema elegido por la joven de 30 años y que apenas comenzó despertó la curiosidad del tribunal. Finalmente fue Soledad quien pulsó el botón rojo y se dio vuelta para unir a Rama en su team.

Me quiero matar que no me di vuelta”, reconoció la protagonista de “Sky Rojo”. Acto seguido, la cantante folclórica le pidió a la concursante que se presente. Al respecto, la participante manifestó: “Alejandra Rama, soy de zona Sur, vivo en Capital ahora y soy esto. Vine a pasarla bien y llenar de energía todo lo que pueda”.

“Sin dudas llenaste de energía el escenario. Más allá de lo que elegiste está en vos. Me parece muy especial, no conozco a muchas mujeres que hagan lo que hacés. Tenés un gran lugar que defender. Estoy feliz”, declaró la artista. Y agregó divertida sobre el look de Palazzo: “Está llena de tatuajes, tiene personalidad”.

Mientras transcurría esta situación, muchos televidentes se volcaron a Twitter para comentar sobre el insólito suceso que estaba ocurriendo en el certamen: “La Sole tiene todos folkloricos y ahora cae al team una rockera...raro”, expresó una usuaria. “Cada vez afirmo más la teoría de que está todo arreglado, dijo que le gustaría que la Sole se de vuelta y oh casualidad solo se da vuelta la Sole” manifestó otra tuitera en un comentario que la propia Alejandra se encargó de aclarar: “Si estuviera arreglado que me arreglen un disco!! Hace años que canto con mis amigos en el under! Que viva el Rock!! Saludos”.