¡La revelación de Abel! El cantante contó el insólito motivo por el que decidió raparse

Uno de los artistas nacionales del momento es Abel Pintos. Su éxito parece no tener techo, pero no solo el profesional, ya que el cantante está atravesando uno de sus mejores momentos. En pareja con Mora Calabrese, Abel desmintió los rumores de embarazo pero dejó la puerta abierta a la paternidad ya que tiene muchos deseos de tener un bebé.

A pesar de su corta edad (35), el cantante tuvo un sin fin de reconocimientos, entre ellos 17 Premios Gardel. Sin embargo el Abel que todos conocemos hoy en día, no fue siempre así, al menos no en el aspecto físico.

“Tuve mucho pelo y allá por el 2006, cuando eso se convirtió en un símbolo por el que se me reconocía, decidí cambiar de look y me rapé”, reveló el propio músico en #PlayerOne. A su vez, el autor de “La llave” confesó que un tiempo después comenzó a perder el pelo, pero eso fue posterior a su decisión de raparse.

Por último, el cantante explicó que ya la gente no lo recuerda con su melena, porque el cambio de look lo hizo justo antes de lanzar su disco “Revoluciones” que vendió muchísimas copias, lo que generó que la gente comience a asociar su nombre al de un look “pelado”. ¿Te lo imaginás a Abel Pintos con pelo largo en la actualidad?