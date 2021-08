La picante respuesta de Soledad Pastorutti a quienes le critican su look en La Voz Argentina

Además de ser una de las artistas más exitosas y reconocidas, Soledad Pastorutti se luce cada noche en “La Voz Argentina” (Telefe) por sus devoluciones a los participantes y su carisma en pantalla. Incluso, muchos aseguran que, como en 2012, tiene en su equipo al ganador de la temporada, Francisco Benítez. Pero también la cantante de Arequito impacta con su belleza y osados estilos de moda.

Muy atrás en el tiempo quedaron aquellas bombachas de gaucho, remera blanca y chaleco. A los 40 años y una carrera consolidada, La Sole disfruta hoy de jugar con vestuarios glamorosos y mezclar su sello con otras tendencias, sin abandonar su raíz.

Look de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina - Instagram

En “La Voz Argentina” la vimos con distintos looks repletos de sexy glam. Uno de los que mejor ha lucido fue en la etapa de knockouts. Allí, la intérprete de “La música de mi vida” eligió un vestido negro que incluyó brillos, transparencias y tul. La parte de arriba, confeccionada a partir de tela semitransparente con aberturas cut out laterales a la altura del vientre, dejó ver un corpiño con brillo por debajo. En tanto, en la falda se destacó el volumen que le dieron varias capas de tul negro, de distintos largos y con frunces.

No obstante, no siempre el público es respetuoso, en especial en las redes sociales. En la emisión del domingo, la jurado utilizó un minivestido off white brillante y sandalias de taco alto a juego. En Twitter e Instagram, decidió mostrar su look completo en una foto acompañada por sus colegas Nicki Nicole y Lali Espósito. En los comentarios, una seguidora le dijo: “Cambiá de vestuarista, Sole”.

Entonces, La Sole, muy siempre atenta a Twitter, le contestó de manera picante “No quiero”, junto a un emoji de un beso. Sus fanáticos estallaron en risa y celebraron que la cantante le haga frente a las críticas.

La picante respuesta de La Sole a quienes le critican el look en La Voz Argentina - Captura Twitter

“Cortito y al pie”, “Estás hermosa hoy, parecés una patinadora sobe hielo”, “El tupé de la gente”, “Así se hace, reina” y “Corta la bocha” fueron algunos de los mensajes de apoyo a la coach.

Fans de La Sole acompañaron su mensaje contra los haters (Captura Twitter)

¿Cómo se vota en “La Voz Argentina”?

Desde los cuartos de final, la decisión ya no depende de los cuatro jurados (La Sole, Lali Espósito, Ricardo Montaner, Mau y Ricky) sino del público. Es muy fácil de votar a los participantes que los televidentes crean que merezcan ganar el programa.

Se puede hacer a través de la web telefe.com o en la app Mi Telefe para dispositivos móviles. Cada usuario puede emitir un voto por vez a un concursante (no se puede repetir en la gala y se acepta solamente uno por dispositivo). De allí la importancia de escuchar a todos los cantantes y decidir al final, ya que las sorpresas están a la orden del día.

El jurado de La Voz Argentina: los hermanos Montaner, Lali y La Sole

¿Dónde ver online “La Voz Argentina”?

“La Voz Argentina” se puede ver de domingo a viernes, a las 22.30, por Telefe. En Internet se puede mirar en Telefe.com o en la señal de Telefe Córdoba (YouTube).