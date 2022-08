La osada foto de Brenda Asnicar que Instagram no pudo censurar

Brenda Asnicar arrancó tempranito prendiendo fuego las redes con una foto “sexy y elegante” en la que luce un conjunto de lencería muy atrevido y deja poco lugar a la imaginación.

Brenda Asnicar y una jugada producción en un hotel de Buenos Aires

Se trata de una promoción de una marca que confecciona lencería a medida. ¿El truquito para que la plataforma no le baje la foto? Brenda tapó de una manera poco sutil la parte de sus pezones. La plataforma no permite fotos de pechos de mujeres, pero no tiene drama con varones en cuero.

Brenda Asnicar

Brenda Asnicar

El look completo de la ex de Carlitos Tévez iba con unas bucaneras negras y unos lentes de sol en su cabeza. “Sexy y elegante… así somos” describió la artista junto a la foto tomada en un lujoso hotel de Buenos Aires.

La pelea armada de Brenda y Nacho Elizalde que se viralizó en las redes sociales

Hace poco se viralizó una “pelea” entre Brenda Asnicar y Nacho Elizaldo. En el clip se la ve a la artista abandona la entrevista visiblemente enojada. A los pocos minutos, los medios de comunicación levantaron la noticia y los nombres de Brenda y Nacho se volvieron tendencia en Twitter.

En el programa “Nadie dice nada”, en el que trabaja junto a Nico Occhiato, Nati Jota y Flor Jazmín Peña, Nacho reveló que la entrevista con Brenda “fue una joda”. Y resaltó la ola de críticas y el hate que recibió en los comentarios, tanto privados como en las redes. “Subieron la noticia y nadie chequeó la data” apuntó Elizalde contra quienes no se habían contactado con él para preguntarle sobre lo sucedido.

Brenda Asnicar y Nacho Elizalde fingieron una pelea para promocionar una marca.

El joven también dio detalles detrás de la pelea. “Es una campaña para una marca. Estaba todo armado. Me estallé porque los medios más importantes no chequearon la información.”