La industria audiovisual al borde del abismo: la desaparición de Polka parece una catástrofe inminente

La pandemia y el coronavirus no dejan de sumar víctimas de todo tipo. Además de los contagiados y las más de 7.000 personas que ya fallecieron, la situación nacional económica, social y cultural decae por la misma ruta, alcanzando niveles bajísimos que sorprenden y preocupan. Incontables negocios y pymes cerraron definitivamente, subió el desempleo, la inflación y el miedo. Por el contrario, según publicó Infobae “los salarios y las jubilaciones cayeron a los niveles más bajos en 15 años y se ubican en mínimos de la región”.

La industria de la ficción también se ha visto terriblemente afectada, sumando este estancamiento social a una crisis que ya acarrea hace algún tiempo. Así lo explicó Ricardo Rodríguez, secretario del Consejo Profesional de TV ARGENTORES (Sociedad de Autores de Argentina), que acompañado por el autor y vicepresidente Sergio Vainman, fueron los expositores frente al Senado que abogaron por el bienestar y prosperidad del mundo televisivo argentino.

“Polka, sin dudas, fue históricamente una de las empresas más importantes de la historia audiovisual de Argentina. Se formó en 1994 y realizó 35 series, coproducciones con Netflix, HBO, Fox, Turner, Flow, 42 novelas, 20 películas - entre ellas “El hijo de la novia”- y 23 obras de teatro”, dijo Rodriguez defendiendo una de las productoras más importantes del país. Muchas veces Polka llegó a ofrecer hasta dos novelas por año. Es la agrupación a la que hay que agradecer por “Sos mi vida”, “Malparida”, “Para vestir Santos”, “Los Únicos”, y algunos de sus últimos éxitos, “Las estrellas”, “Esperanza mia”, “Argentina tierra de amor y venganza” y “El Tigre Verón”.

“Estamos preocupados por la situación de nuestros autores porque no tienen trabajo. Esto no va a cambiar y va a ir de mal en peor. Lo que vamos a lograr con nuestros creadores es que terminen trabajando para afuera. Nosotros formamos autores en universidades de primer nivel. Y estos autores se están yendo a trabajar afuera porque no tienen trabajo acá. Eso está pasando hace bastante tiempo”, explicó Rodriguez sobre una situación que se ha vuelto insostenible. Hace dos años advirtió sobre lo mismo en Mendoza, cuando vino a dar un ciclo del Festival BAFICI, en una charla de la que hablo de los programas de streaming, el nuevo público, la competencia de la industria y el poco reconocimiento legislativo.

Su reclamo de modernización de las leyes para la industria audiovisual ha sido hecho por varias figuras representativas y públicas del medio. Incluso la Asociación Civil de Trabajadores del Arte, con Gaston Soffritti y Peter Lanzani a la cabeza, han buscado “generar conciencia sobre la necesidad de avanzar hacia regulaciones y convenios laborales modernos que le permitan a la industria televisiva ser más competitiva”, como informa Infobae. La principal queja va contra una regulación que sintoniza más con el pensamiento de 60 años atrás, y no coincide con las propuestas e innovaciones actuales.

Por su parte, Sergio Vainman declaró: “Que desaparezca Polka es una situación trágica para sus trabajadores, pero que desaparezca la última productora audiovisual importante del país es una catástrofe para la industria. Me parece que hay que verlo en ese sentido”. Y continuo sobre el horizonte que se ve venir: “Nuestra industria está castigada. Está prácticamente desierta y no quiero ser apocalíptico, pero el destino de aquellos que trabajamos en la industria audiovisual es muy incierto. Nuestra situación es una situación terminal. Cuando digo terminal, no quiero ser apocalíptico, simplemente estoy describiendo un hecho de la realidad. No existe la posibilidad en la Argentina de poder reconstruir la industria audiovisual si no aparecen leyes y regulaciones que nos permitan a nosotros tener las herramientas necesarias para que esto se lleve a cabo”.