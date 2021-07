La foto de Nico Vázquez, ya de vuelta en Buenos Aires, que muestra el golpazo que se dio Gimena Accardi

“Ya estamos en casa y es un gran alivio. Es tan difícil expresarse en este momento, pero me es muy necesario. Nos pasaron tantas cosas en estos últimos 5 días que no me creerían”, dice en la foto que subió Nico Vázquez a su Instagram, en donde confirma para el alivio de sus seguidores, que ya estaban de vuelta en Buenos Aires. La pareja pudo volver en tan poco tiempo gracias a la ayuda de muchos amigos, que facilitaron su llegada.

Nico y su pareja, Gimena Accardi, vivieron un terrible episodio, luego de estar a segundos de convertirse en víctimas fatales del derrumbe que hubo en Miami. Un edificio para turistas se desplomó sin previo aviso, dejando a varias personas atrapadas, algunas desaparecidas y muchas víctimas fatales. En el momento en que todo se dio, la pareja estaba volviendo de una cena con un amigo y se encontraban en el ascensor. Solo por algunos momentos lograron salvarse de la colisión.

“Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro”, dice también en el último posteo que hizo el actor, mostrando que finalmente habían llegado a su hogar en Argentina.

En la foto se puede ver el moretón de Gimena. Instagram

Momentos luego del descomunal derrumbe, todo era polvo y caminar a ciegas. Fue cuando ambos, tomados de la mano, salieron corriendo y Gimena terminó golpeándose contra una rama de lo que creen era una palmera. Al momento, se le formó una bola en la cabeza, por lo que Nico hizo lo posible por llevarla al hospital.

Acá las palabras dedicadas a su mujer, a quien ya ha demostrado, admira: “Una vez más me toca pasarla con mi compañera (Gimena) una guerrera única y eso ya no me sorprende, estar juntos en ese momento y atravesarlo nos dio más fuerza, protección y supervivencia”.

El agradecimiento a las manos que ayudaron

Por suerte para los actores, en la travesía de regreso se encontraron con varios conocidos y amigos que los ayudaron. Conscientes de su suerte y la solidaridad, Nico agradeció a todos aquellos que se involucraron. “Ya en el posteo que hizo Gime, agradeció a los más cercanos y sus palabras son las mías, gracias de corazón por estar y en especial quiero volver agradecer a Leandro Fernandez Suarez el cónsul argentino que junto a su equipo nos contuvieron y ayudaron en todo, como lo están haciendo con cada uno de los damnificados argentinos. Para admirar”.

Al final, resaltó una realidad que no quiere que nadie olvide: “Ahora es tiempo de estar con los nuestros y amar más que siempre. Me duele en el alma la cantidad de familias que no tendrán este final. Pido que puedan recuperarse y seguir adelante. Gracias a cada uno de ustedes por desearnos lo mejor”.