Una foto de Cande Tinelli y Coty Sorokin en Mendoza sirvió para confirmar el rumor de que estaban juntos. Tanto los seguidores del músico como los de la It Girl se sorprendieron y desearon lo mejor pero no pasó lo mismo con Valeria Larrarte, la ex esposa del rockero, quien les disparó con mucha bronca.

Coti y Valeria estuvieron juntos 25 años y tuvieron cuatro hijos por eso se encegueció ante la postal romántica y escribió punzantes mensajes en las redes: “Viste cuando tenés vergüenza... también ajena... te tapás la cara... qué cosa che”.

A lo que agregó: “Viste este emoji... (publica una chica con la cara tapada) y este otro... (publica otro emoji con cara de enojada) son los dos que más uso últimamente. ¿Vos cuáles?”.

Pero la publicación más fuerte fue en la que mostró una foto rota del casamiento Civil de ella y Sorokin, a una semana de haberse firmado el divorcio. A la postal la acompañó con un profundo texto: “Podría tener la misma foto de hace una semana atrás... pero el significado es justamente el opuesto... es muy curioso... la foto es la misma y las felicitaciones también... no así todo lo que pasa por dentro".

"No voy a borrar ninguna foto ni ningún rastro de mi vida anterior porque sería totalmente ingrato. Me quedo con el premio mayor que son mis hijos, por quienes me ocupé que todos éstos años llevaran una vida ‘normal familiar’, y creo haberlo logrado. Mañana es mejor...”, sumó.