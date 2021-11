La escalofriante declaración de Mavys Álvarez: “Maradona me violó mientras mi madre lloraba del otro lado”

Este jueves, Mavys Álvarez -la mujer que se conocía como la novia cubana de Diego Armando Maradona, pese a que en su momento era menor de edad- se presentó a declarar ante la Justicia como “testigo” en la causa que investiga la presunta trata de personas de la que habría sido víctima por parte del entorno del ex futbolista.

Después de dar su testimonio en una cámara Gesell y frente a una psicóloga, la mujer de 37 años fue entrevistada por Infobae, donde dio detalles escalofriantes del abuso que sufrió durante su estadía en el centro La Pradera de Cuba.

“Mi mamá vino a verme a la casa donde estábamos en La Habana y (Diego Maradona) no le quiso abrir la puerta. Ella tocó la puerta de la habitación y él no quiso abrir. Él me tapó la boca para que yo no gritara, para que yo no dijera nada y abusó de mí”, reveló por primera vez.

Cuando los periodistas Facundo Chaves y Martín Candalaft le preguntaron si finalmente le abrió la puerta a su madre, Mavys sentenció: “No, no se abre la puerta. Nunca abrió la puerta Diego. Nunca la abrió. Mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía, subía y tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir porque no le abrió”.

Mavys Álvarez habló de los hechos de violencia que sufrió en manos de Maradona

“Un día llamó Claudia. Realmente no sé si era ella pero me dijo ‘soy Claudia, pasame a Diego’. Él estaba dormido. Yo le paso el celular y le digo ‘es Claudia, te está llamando’. Me dice: ‘¡Qué tenés que hacer vos que tenés que contestar mi teléfono, mi celular!’ Y agarra el celular y lo tira contra la pared. A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: ‘¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular! ¡Nunca!’. Amenazándome con que me podía matar. Bueno, conclusión, fue violento en muchas ocasiones”, detalló Álvarez.

Y relató otra situación: “Una vez me arrastró por las escaleras de la casa hasta la habitación porque estábamos en una discoteca y -sin querer- le di un golpe en la nariz con la espalda. Bailando le doy un golpe sin intención. Y él se puso bien violento. Me sacó a empujones de la discoteca, me montó en el auto, me llevó para la casa, me subió las escaleras a rastras por los pelos. Fue duro”.

"Espero ser escuchada, necesito ser escuchada. Lo que viví fue un infierno.”

La experiencia de Mavys Álvarez con las drogas

“El me fue metiendo en su mundo de la adicción. A mí no me interesaban las drogas, no fumaba, no me drogaba, no tomaba. Poco a poco me introdujo en el alcohol. Después insistió en que consumiera”, describió la mujer en diálogo con Infobae. “O sea, yo no fumaba, me puso un cigarrillo en la mano y me dijo ‘fumá’. En sus palabras lo dijo, quiero que aprendas a fumar”, agregó.

Según Mavys, la primera vez que consumió la cocaína proporcionada por Diego Maradona no sintió nada, pero con el tiempo se dio cuenta que se estaba convirtiendo en adicta, especialmente cuando el ex futbolista empezó a darle la cocaína pura.

“Conmigo y con Diego se drogaban Carlos Ferro Viera, Mariano Israelit y Omar Suárez. Ellos se drogaban con nosotros. No todo el tiempo pero en ocasiones nos drogamos juntos.... compartimos plato”, aseguró.

Asimismo, contó que esas adicciones la llevaron a graves estados depresivos: “Temí por mi vida. Incluso pensé en quitarme la vida en varias ocasiones. No recuerdo momentos específicos pero sí lo pensé. Me pasó por la mente varias veces”.

El fatídico viaje de Cuba a la Argentina

Uno de los temas que salió a la luz en la entrevista que la cubana de 37 años brindó al periodista Mario J. Pentón fue que Maradona la sacó de Cuba con el permiso de Fidel Castro y la hizo ingresar a la Argentina en noviembre de 2001, sin contar con la autorización de sus padres. Incluso, una vez en el país (estuvo desde noviembre de 2001 hasta febrero del año siguiente) la entonces adolescente fue sometida a una cirugía estética para agrandar sus senos, también sin el consentimiento de sus tutores.

Mavys Álvarez (16) junto a Diego Maradona

“No salí del hotel. Estuve encerrada prácticamente todo el tiempo. Estuve secuestrada. No conocí nada. Dependía de todos para todo y ninguno hacía nada para que yo me sintiera bien. No salía de mi habitación. Tenía seguridad pero no para poder moverme con libertad sino para no moverme”, recordó con angustia aquellos días en Argentina.

El mensaje de Mavys Álvarez a los hijos de Diego Armando Maradona

“Me gustaría decirles que me disculpen si mi confesión les hace sentir mal. No lo hago con ese objetivo. Lamento que les pueda llegar a hacer daño con mis palabras. Pero fue lo que viví. Ojala no lo hubiera tenido que vivir de esa manera. Es fuerte, entiendo eso. Estoy convencida de que debe haber sido un padre maravilloso con sus hijas. Pero esta es mi historia, lo que yo viví. No puedo decir otra cosa”, concluyó Mavys en su entrevista.