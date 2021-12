La China Suárez compartió un divertido video junto a Lali Espósito: “Así siempre”

En medio de las imágenes que comparte en sus historias de Instagram sobre la remodelación de su casa, la China Suárez enloqueció a sus fanáticos -especialmente a los de Casi Ángeles- con un divertido video junto a Lali Espósito.

En el mismo se puede ver a las actrices en la calle muertas de risa y casi sin poder hablar de lo tentadas que estaban. “Que lo diga de nuevo, ¿a ver?”, se la escucha decir a la China. A lo que Lali agrega: “¿Podés gritar una vez más?”.

“Así siempre”, escribió la ex de Benjamín Vicuña junto al emoji de un corazón, demostrando su complicidad con la cantante. No se sabe exactamente de cuándo es el video, pero debe ser algo reciente porque Lali aparece con su nuevo look.

Cris Morena compartió el emotivo video del primer casting de la China Suárez para la televisión

Recientemente, Cris Morena compartió el video del primer casting que le hicieron a la China Suárez, donde ella es quien le hace las preguntas a Eugenia, que en ese momento tenía tan solo 11 años.

La actriz audicionó para ser parte de Rincón de Luz en 2003, y la productora le hizo preguntas para escucharla hablar y ver cómo se desenvolvía frente a cámara.

“Un momento muy especial, acá empezó el camino de @sangrejaponesa. ¿Te gustó?”, escribió Cris Morena en su cuenta de Instagram y compartió el video del casting de Eugenia.