Lali Espósito mostró su cambio de look en vivo: las reacciones de Natalia Oreiro y Miguel Ángel Silvestre

Tras finalizar las grabaciones de la serie “El fin del amor”, Lali Espósito decidió cambiar su look y lo hizo...¡en vivo! La actriz y cantante encendió la cámara de Instagram y mostró a sus casi diez millones de seguidores cómo le cortaban el cabello.

“Pintó vivo porque me voy a cortar el pelo. Un poco por culpa de Sky Rojo, y un poco porque sí, porque me divierte”, indicó la ex jurado de La Voz Argentina a la hora de explicar su paso por Mala peluquería, donde estuvo con Juanma Cativa, uno de los mejores amigos de la China Suárez.

“¿Cuánto decís que tardás?”, le consultó la artista al peluquero, y se mostró completamente sorprendida cuando éste le respondió que solo tardaría siete minutos.

¡Corte en vivo! Lali mostró a sus casi 10 millones de seguidores cómo le cortaban el pelo.

“Corte nuevo, agarrate con lo que se viene”, cerró su vivo de Instagram Lali Espósito tras mostrar el paso a paso de su nuevo look y, claro, el resultado final: flequillo, cabello corto y súper desmechado. ¡Tiene toda la onda!

Además de los miles de comentarios de sus fans, varios famosos pasaron por el posteo de Lali para halagarla por su nueva imagen. Natalia Oreiro, Griselda Siciliani, Celeste Cid y hasta Miguel Ángel Silvestre, su compañero en la serie de Netflix. “Estás preciosa!!! Eres una diosa, cariño!!!”, expresó el actor español.

Así quedó el nuevo look de Lali Espósito ni bien le terminaron de cortar el cabello.