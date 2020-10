Horóscopo: tu diosa griega, según los signos del zodiaco

Si preparáramos una poción, pondríamos en un caldero un poquito del mundo de los astros, una pizca de superstición y bastante fuerza de la mitología. Revolveríamos y así lograríamos un cóctel con toda la sabiduría y protección de los antiguos dioses.

Cada signo del zodíaco corresponde a una diosa griega, la cual te transmite toda su magia y poder.

Aries: Nike. Es la diosa de la victoria así que la mujer de este signo no puede estar mejor acompañada. A menudo la diosa Nike acompañaba a la propia Atenea en las guerras, garantizando así el triunfo. La victoria se consigue en las guerras pero también en las competiciones deportivas y en la propia vida. La victoria es el éxito o el triunfo de una mujer empoderada y poderosa, inteligente y que tiene a la diosa Nike de su parte.

Tauro: Afrodita. La mujer de este signo nace bajo la protección e inspiración de la diosa Afrodita. Aunque muchos piensan que es la diosa del amor, no es así, es la del deseo y la pasión, que puede intervenir en asuntos amorosos y sentimentales pero también en la vida en general. Una mujer apasionada que utiliza el poder del instinto y que conoce perfectamente cuáles son sus puntos fuertes para seducir a la vida con ella.

Géminis: Iris. La diosa Iris es la misma que crea el Arcoíris, ese arco de colores que ilumina tu vida y que en realidad es el camino marcado por la diosa para llevar los mensajes de unos dioses a otros. Que Iris sea la mensajera del Olimpo convierte a la mujer Géminis en una persona que practica la comunicación en todo su esplendor. Por eso la mujer de este signo del zodiaco es poderosa, comprensiva, empática y capaz de mediar en los conflictos familiares, de trabajo o de pareja.

Cáncer: Deméter. Una mujer Cáncer nace bajo el influjo de una de las diosas primigenias. Deméter es algo más que la diosa de la naturaleza y de la agricultura, es la diosa madre, la diosa tierra. La mujer Cáncer es una potencia protectora y creadora. Puede que se trate de un instinto maternal muy fuerte o que tenga un torrente creativo y generador de ideas y proyectos difícil de igualar.

Leo: Eos. Es la diosa de los dedos rosados que personificaba el amanecer. Sus historias de amor son bien conocidas en el Olimpo por su intensidad a la hora de enamorarse. Pero es que un halo de misterio envuelve a las mujeres Leo que nacen bajo la protección de Eos. Magia y misterio envuelven a la mujer Leo. En el amor y en la amistad, será intensa y leal como nadie.

Virgo: Hestia. La mujer Virgo nace bajo la protección de la diosa Hestia, una diosa virgen protectora del hogar. Es una diosa discreta pero con un inmenso poder ya que el hogar es ese refugio que todos tenemos y al que acudimos en los momentos difíciles. La mujer Virgo se conoce bien a sí misma, practica la introspección con naturalidad y eso la lleva no solo a entenderse mejor, sino a entender a los demás. Empatía e inteligencia emocional son las características más destacadas.

Libra: Temis. Hay influencia de la diosa Temis, diosa de la justicia y del buen consejo. La mujer Libra, influenciada por esta diosa ancestral, es una mujer sabia, consecuente con sus valores y equilibrada. El equilibrio emocional tan ansiado se encuentra mejor con la ayuda de la diosa Temis. Los mejores consejos los recibirás de una mujer Libra, además de esa inteligencia emocional que les viene dada por naturaleza y que hace que las relaciones sean más fáciles con ellas.

Escorpio: Perséfone. Para entender a la mujer Escorpio, hay que entender a la diosa Perséfone, la diosa del Hades o el Inframundo, que pasaba medio año en el mundo de los mundos y otro medio en el de los vivos. Su llegada coincidía con el inicio de la primavera. La mujer Escorpio es una mujer fuerte y con muchos recursos para sobreponerse a los momentos difíciles.

Sagitario: Artemisa. La diosa Artemisa es la diosa de los bosques. Muy conectada con la naturaleza ejerce su protección sobre la mujer Sagitario para convertirla en una mujer aventurera, decidida e independiente. Se trata de una de las influencias más beneficiosas entre diosas y signos del zodiaco. La mujer Sagitario aprende rápido a conocerse a sí misma, a amarse a sí misma y a protegerse a sí misma. Su libertad, su independencia y ser fiel a sus valores no es algo a lo que vaya a renunciar.

Capricornio: Hera. La diosa Hera es la reina del Olimpo, de ahí su porte majestuoso y esa aparente distancia que impone ante los demás. La mujer Capricornio nace bajo su protección y eso la convierte en una mujer poderosa, dispuesta a luchar por sus sueños y por conseguir lo que quiere. Está destinada al éxito, al menos en el ámbito laboral. Tal vez sean difíciles las relaciones sociales y amorosas.

Acuario: Atenea. La mujer Acuario tiene la gran suerte de nacer con la protección de la diosa Atenea, una diosa que es algo más que la diosa de la guerra. También es la deidad que simboliza la sabiduría y la estrategia. Vivir con buena suerte pero también con el conocimiento de que todos los recursos que necesitas para triunfar en la vida y para ser feliz están dentro de una misma.

Piscis: Pisque. La diosa Psique representa el alma, por lo que la mujer Piscis es una mujer emocional y muy sensible. Esto no siempre es negativo, a no ser que pierdas de vista la gestión de las emociones, pero sí es cierto que se deja llevar por el corazón más que por la razón. Es una mujer perseverante, tenaz y creativa. A primera vista puede parecer débil y vulnerable, pero el poder de las emociones es más fuerte de lo que pensamos.