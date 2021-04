Horóscopo: predicciones para esta primera semana completa de abril

Ésta será una semana muy importante para los doce signos del zodíaco , en la que llegarán grandes noticias que tienen involucrados al amor, el dinero, la salud y el trabajo.

Es por ello que todas las personas deberán estar muy atentas al horóscopo para conocer las predicciones y la manera en la que los astros los acompañarán en estos próximos días.

Aries: Será una semana perfecta para darle un giro al aspecto laboral ya sea que cambies de trabajo o que le des luz verde a esas nuevas estrategias que se te han venido a la mente. La decisión que tomes será para tu beneficio, así que no lo dudes. La suerte estará de tu lado y también te sonreirá en el amor, en el que te afianzarás con la pareja que tienes o llegará a tu vida alguien que romperá todos tus esquemas para hacerte feliz.

Tauro: Desde hace mucho tiempo estás esperando una llamada muy importante, y a mediados de semana podría darse. Lleva las cosas con calma, no tomes decisiones aceleradas, primero piensa bien lo que vas hacer antes de dar una respuesta o emprender alguna encomienda. Debes seguir cuidando de tu salud para que no tengas problemas o recaigas.

Géminis: La creatividad que te distingue te tiene preparadas varias sorpresas para esta semana. El martes recibirás la primera de ellas y el viernes la segunda. No seas tan descuidado y toma las opciones que se te presentan sin dudar el paso que vas a dar. El amor tocará a tus puertas este fin de mes. En el aspecto laboral sos uno de los mejores elementos de tu empresa y eso te traerá buenos frutos.

Cáncer: Sos una persona a la que todo el mundo quiere por su carácter tan liviano y simpatía. Sin embargo, deberás cuidar un poco tu salud porque por ahí traes un problemita que te está aquejando y que debes tratarte. Es una semana importante para llamar al dinero, así que no la desaproveches y trata de ahorrar también, mientras que en el trabajo las cosas marchan de maravilla y así seguirán contigo.

Leo: Tienes que cuidar más a tus hijos, no porque ya estén relativamente grandes debes darles libertades que van más allá de su edad. La quincena aún está lejos y los problemas económicos te aprietan, los gastos no se detienen.

Virgo: Eres una persona muy afortunada, que está rodeada de gente que te quiere y te cuida. Todo eso aprovéchalo a tu favor para que sigas creciendo en la vida en todos los aspectos. Eso sí, no descuides tus labores ni tampoco tu salud. El amor llegará a su tiempo, no te desesperes ni intentes acelerar las cosas, mejor disfruta de la vida que para eso está. Lo otro vendrá cuando menos lo esperas.

Libra: Tendrás una semana muy movidita en la que habrá un poco de todo, con algunas emociones encontradas. Para que no haya malos entendidos debes comunicarte claro y de manera directa con las personas. En el amor podría no ser una buena semana ya que podrías recibir una decepción, situación para la que deberás estar preparado y con la cabeza para salir adelante.

Escorpio: Entre miércoles y jueves podrías ver materializado uno de los tantos sueños que tienes en la vida, lo que te dará una gran satisfacción. Cuida la economía, no gastes de más porque podrías necesitar de ese dinero un poco más adelante. Poné en orden tus emociones para que te sientas mejor y tampoco lastimes a alguien que quieres. No te dejes llevar por las apariencias ni por lo que diga la gente.

Sagitario: La paciencia debe ser una de tus palabras favoritas en esta semana, en la que te podrás encontrar algunas dificultades en el trabajo o la convivencia en casa. Lo más importante de todo es que no decaigas y pongas a funcionar las cosas que no te gustan a tu favor para ser una mejor persona. Hacé deporte, acercate más a tu familia y dedicate un poco más de tiempo porque no todo es trabajar o solucionar los asuntos pendientes de la gente.

Capricornio: En estos días te rodeará una energía muy especial, la cual te beneficiará a solucionar algunos temas pendientes a los que debes ponerles punto final. El amor tocará a tus puertas y debes estar listo para recibirlo en cualquiera de las formas en las que se presente. En el trabajo debes esforzarte más, dejar en claro que eres eficiente y que mereces el puesto que tienes.

Acuario: Tiempos de renovación, de mejoras y de sentirte mejor son los que están por venir. Arranca la semana con energía positiva, con un pensamiento que te lleve a salir adelante en tus tareas y los resultados vendrán a tu vida. El miércoles recibirás una buena noticia, que te alegrará el corazón. Eso sí, debes poner mucha atención a tu salud.

Piscis: Tendrás contacto con algunas personas a las que hace mucho tiempo no ves. En el aspecto laboral las cosas van bien, pero no bajes tu productividad, al contrario, si puedes rendir más, hazlo para que se te valore como quieres que suceda. Jueves y viernes serán los días perfectos para sincerarte y enmendar algún error que cometiste o para solucionar algo que tienes pendiente.