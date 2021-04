Horóscopo: enteráte cuáles son los tres signos más odiados

Hay quienes consideran que la relación de los astros con las personas determina aspectos que ocurren en la vida como también el comportamiento de las personas según las características de su signo del zodiaco , las cuales podrían ser determinantes a la hora de relacionarse o llevar a cabo ciertos proyectos.

Es por eso que hoy pondremos la lupa en los signos considerados los más odiados o los menos queridos, sea por ciertos comportamientos, una primera impresión o la mala interpretación de algunas de sus acciones.

Leo: Un signo que de por sí despierta todo tipo de rivalidades por su gran carisma, su don de liderazgo y sus ganas de imponer sus ideales con propósitos colectivos. Está dentro de los más odiados debido a que muchos lo consideran como ególatra, y creen que su imagen, así como estar siempre en los primeros lugares, es su único propósito. Sin embargo, la realidad puede ser muy distinta a esta mala percepción.

Están dispuestos a compartir su derroche de creatividad con quienes les rodean. Con su comportamiento , intentan motivar a sus amigos y colegas a emprender nuevos retos y adquirir nuevas habilidades. Al contrario de lo que se cree, los regidos por este signo siempre esperan que sus acciones sean bien vistas; por ende, trabajan más por cómo los ven a por cómo se ven así mismos.

Géminis: Despiertan “odio” debido a que muchos consideran a que tienen dos caras, es decir, no son nada confiables dado que parecen no comprometerse con nada y al mismo tiempo estar en todo. Más que no comprometerse con nada, buscan a través de sus habilidades comunicativas entender todos los puntos de vista y, con ello, no emitir ningún juicio sobre determinados comportamientos, lo que podría malinterpretarse.

Su amplia percepción, así como su receptividad, hacen que Géminis sea uno de los signos más empáticos del zodiaco.

Escorpio: Un signo considerado como vengativo y lleno de misterios, características que generan la desconfianza de muchos. Sin embargo, su personalidad reservada no tiene que ver con rencores ocultos u odio a los demás; por el contrario, como tiene mucho por dar, prefieren abrirse solo ante aquellos que consideran confiables.

Su gran intuición hace que se aleje de aquellas personas que en su criterio no le aportan a su crecimiento personal y espiritual; por ende, su rigidez solo podría significar desconfianza. Ser amigo de un Escorpio es sinónimo de compañía, lealtad y sinceridad, solo hay que darles una oportunidad.