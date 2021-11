Gustavo Conti recordó su paso por Gran Hermano reveló quién de sus compañeros se robó algo de la casa

Gustavo Conti logró la fama tras su paso por Gran Hermano. El actor fue uno de los participantes del reality en 2001 y, a 20 años de haber sido parte de ese producto, contó en Match Game (Eltrece), el programa que conduce Soy Rada, qué se robó uno de sus compañeros tras su paso por la casa.

En pleno juego, el conductor pidió que imaginen algo que podría haberse robado Conti cuando formó parte del programa. Fue en ese momento que él tuvo que ponerse a hacer memoria si se llevó algo de “recuerdo” de la casa más famosa del país, pero se acordó de algo particular que se llevó otra persona.

“Estoy pensando si me robé algo… estuve cuatro meses en la casa, la pasé bárbaro, chicas bonitas, todo… Estábamos adentro y fue lo de las Torres gemelas (la caída, en septiembre), en esa época”, comenzó Gustavo, quien conoció y se enamoró de su actual esposa, Ximena Capristo, en ese reality.

“Fue la despedida de Maradona (Diego, del fútbol), también. Pero a mi no me importaba nada. Tenía 23 años en ese momento y estaba feliz”, continuó Conti.

“Puedo decir algo que se choreo alguien y que fue muy polémico…”, adelantó Gustavo. Y luego la participante escribió que para ella Conti se robó una bata de baño de la casa más famosa.

“Sabés que ahora que me lo dice ´es verdad´. Pero no me acordé… Pero me basé en la experiencia de un compañero que estuvo adentro de la casa, que entró y se afanó una almohada”, recordó Conti y reveló qué fue lo que se llevó uno de sus compañeros.

“Fue Gonzalo Novellino, el que cantaba como Luis Miguel, ¿se acuerdan? Y un día nos dijo ´me choreo una almohada´”, confió Gustavo.