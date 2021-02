Giannina Maradona y su buena onda con la pareja del Kun, tras el cumple de Benjamín

Benjamín Agüero festejó su cumpleaños número 12 hace pocos días atrás, lejos de su mamá Giannina Maradona . Lo hizo en Inglaterra, acompañado de su papá Sergio y la pareja del jugador del Manchester City, Sofía Calzetti. Con una gran decoración de Fortnite , una gran torta y clásicos juegos electrónicos, el nieto de Diego Maradona disfrutó de un día genial.

El adolescente posteó en su cuenta de Instagram el momento compartido con su padre y Sofía, y Giannina no demoró en expresar lo grato que fue saber que todo había salido bien, lejos de mamá.

“Que lindo sos por dios!!!!! Primer cumple lejos de mamita!. (No me odies ya paro.)”, publicó la orgullosa mamá. Y a la vez no dudó en agradecer por el esmero de la pareja del Kun: “Sofi genia total! Gracias por ocuparte! Gracias por sumar en la vida de Ben! @soficalzetti”.

Por su parte, Calzetti le respondió en el muro: “De nada Giani, como siempre te digo es un placer”. Buena onda, bien.