Floppy Tesouro se filmó saliendo del mar con una bikini chocolate que cautivó a sus fans

Floppy Tesouro disfrutó mucho del 2022 y de sus viajes a diferentes playas. En una oportunidad se fue a Miami junto a una amiga y pasaron unas increíbles vacaciones paradisíacas. Como es habitual de la ex Gran Hermano, se sacó fotos sensuales porque cada lugar tiene su encanto y ella lo pondera.

Esta vez, la modelo compartió su look playero en su cuenta de Instagram y los dejó sin palabras porque sus curvas estaban en primera plana.

Floppy Tesouro, de Gran Hermano a elevar la temperatura en las redes

Floppy es una de las influencers más requeridas del país y una de las famosas a las que más le alaban su cuerpo. Cada vez que publica material nuevo en las redes, deleita a sus seguidores mostrando su impresionante figura.

Lo que más gusto esta vez es un pequeño clip que compartió, en el que se la ve saliendo del mar de manera muy sexy y provocativa. usando una bikini de color marrón chocolate que le quede hermosa.

Pero también sus fotografías causaron estragos, verla disfrutar del calor, la arena y el mar despertó los ratones de muchos de sus fanáticos.

Y una vez más, compartió algunas postales que dejaron sus curvas en el primer lugar de atención. Cambió de trajes de baños muchas veces para así promocionar las marcas que la acompañan y para las cuales trabaja.

Floppy sabe como cautivar a sus fans como pocas

Floppy Tesouro posando desde las playas de Miami.

Floppy enamoró a todos sus fans una vez más

La modelo disfruta de las playas de Miami

Floppy Tesouro enamoró con su look.

Posible romance entre Floppy Tesouro y Tommy Dunster

Floppy Tesouro se separó del empresario Rodrigo Fernández Prieto, el papá de su hija Moorea, y desde ese momento no se ha mostrado con muchas parejas. Después de salir con un empresario de Miami, se la vinculó con el actor Tommy Dunster, con quien se habría exhibido cerca en varias oportunidades.

Con el rumor dando vueltas, “Intrusos” puso al aire unas declaraciones del modelo. “Estoy solo. Me separé hace unos años y desde que me separé no volví a formar pareja, estoy bien solo, el otro día hablábamos en la radio de ‘poliamor solitario’, y por ahí podría encajar ahí”.

Empezó de chico como actor y como modelo. Su vida cambió en Estados Unidos

“La verdad es que no tengo ninguna necesidad de formar una pareja, pero tampoco estoy cerrado: si pinta y me enamoro, genial. Pero, por ahora, no sucedió”, agregó.

Y respecto a su cercanía con tesouro, afrimó: “No, nada que ver. La habré visto un par de veces en mi vida, hicimos alguna conducción juntos en el interior del país y siempre tuvimos la mejor onda”.

Floppy Tesouro enamora desde las playas de Miami con sus bikinis minúsculas

Y finalizó descartando cualquier rumor de una relación amorosa con Tesouro: “Lo que pasó es que me la encontré en un cumple de un amigo, hablamos un rato y a partir de eso, se generó el rumor de que teníamos un romance”.