Floppy Tesouro rompió en llanto al hablar de su separación y de su hija Moorea

Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto decidieron ponerle punto final a su relación. Y hoy, cuando la modelo habló del asunto rompió en llanto ya que confesó que le provoca dolor decirle la verdad a su hija Moorea. Además hizo referencia a los rumores de romance del empresario con Silvina Luna.

En este momento, el arquitecto está de viaje y cuando regrese, la familia hablará de su presente, “vamos a comunicárselo a la nena y vamos a decidir dónde voy a vivir con mi hija”, confió la modelo y panelista invitada de “Los ángeles de la mañana”.

La separación sucedió la primera semana de diciembre de 2020 aunque festejaron la Nochebuena todos juntos. “Pasamos la Navidad junto a nuestra hija, para que Moorea tampoco sufra”, afirmó y no logró contener las lágrimas: “Digo Moorea y me emociono”.

“Para mí es muy difícil el tema. Ayer leía que decían ´Ay no le comunicó a la hija´. No entienden lo difícil que es comunicarle a una nena tan chiquita, que a duras penas apenas te puede entender. Todo el mundo opina y la verdad es que es muy difícil. Moorea tiene cuatro años”.

Angustia, la artista soltó que la pequeña “entiende que algo está pasando” y que le pregunta por qué no viajaron con su papá. “Yo no puedo comunicárselo sola y él no puede comunicárselo sólo. Necesitamos que él vuelva, sentarnos con la nena y hablar con ella”, compartió.

En otro momento de la conversación, y en medio de los rumores de romance entre Rodrigo y Silvina Luna, Ángel de Brito le consultó a Floppy: “¿Era muy infiel?” a lo que ella contestó: “Cero infiel, eso lo quiero aclarar porque se dijeron muchas cosas. De ahora en adelante que haga lo que quiera”.

“Se dicen muchas cosas, pero cuando yo era amiga de Rodri, Silvina ya era amiga de Rodri... Yo sabía de sus relaciones anteriores y él de las mías, los noviazgos que fueron públicos. Pero yo no me senté con él a hacer una lista, me parece patético”, aclaró la modelo y para saber un poco más, Andrea Taboada retrucó: “¿Pero te molestaría si ellos salen?”.

“Sé que tienen un vínculo de súper amigos, si el día de mañana, yo no formo parte en la vida de Rodri, sí como padres, y él decide formar pareja con Silvina o con quien le plazca, voy a estar feliz porque quiero que él sea feliz. Hoy doy fe de que no pasa. Si pasa más adelante es una decisión de ella”, respondió.