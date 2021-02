Jana Maradona publicó un video con Diego luego de las declaraciones de la ex cocinera del Diez

Este fin de semana en el programa “El Show de los Escandalones” (América), Rodrigo Lussich consiguió en exclusiva una entrevista con Romina Milagros Rodríguez conocida como Monona, la ex empleada y cocinera de Diego Armando Maradona.

Más allá de servir en la casa del ex marido de Claudia Villafañe, la mujer también estuvo en día que falleció el astro del fútbol y colaboró con algunas maniobras para revivirlo que no dieron resultado.

En una de sus declaraciones, la mujer comentó que Diego y su hija Jana no eran tan cercanos como muchos pensaban.

“Con ella era otro vínculo. Porque era distinto, no era lo mismo que con Gianinna y con los otros. Era paternal pero no era tan pegada como con los otros chicos” comentó Monona y agregó: “Ella se quedaba a dormir en la casa, como yo también me quedo a dormir en la casa de todos… pero no. Eran todos iguales, pero era distinto el trato, te dabas cuenta. Dalma hablaba mucho por teléfono por el tema del Covid-19, que cuidaba a su hija. Pero hablaban siempre. Todos los hijos estuvieron presentes”, detalló.

Es por la declaración de la entrevistada, que Jana usó su cuenta de Instagram y publicó en sus historias un video en donde Diego cantó “Te quiero, te quiero” de Nino Bravo y Jana le toca la cara y las manos.