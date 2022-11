Flavia Palmiero recibió a noviembre con una bikini que deja ver su increíble cuerpo a los 56 años

Para Flavia Palmiero no pasa el tiempo. Es más, está cada día más linda y lo sabe. Su perfil de instagram está lleno de fotos en donde muestra cómo los años han sido más que generosos con ella (con esfuerzo, dietas y mucho dinero invertido en belleza, claro).

La llegada del verano es el mejor momento para mostrar el cuerpo y Flavia aprovecha esta ocasión para mostrar su línea de trajes de baño y ella es su propia modelo.

La modelo, actriz y empresaria recibió noviembre con una bikini que deja ver su escultural figura a los 56 años

Con una bikini negra con lunares blancos, Flavia posa desde las paradisíacas playas de Miami, en donde hace muy poco estuvo de vacaciones junto a su pareja y aprovechó para sacar fotos para su colección, en la que Flavia luce, como nadie, sus modelos.

Flavia Palmiero y su traje de baño blanco.

Flavia demuestra a sus 56 años que está más que vigente

FLAVIA PALMIERO, DIEZ AÑOS DE AMOR CON SU PAREJA LUIS SCALELLA

Flavia Palmiero y Luis Scalella hace diez años que están en pareja y tras haber convivido, durante la pandemia, decidieron que lo mejor era que cada uno tuviera su espacio y por eso cada uno vive en su casa.

Flavia Palmiero y Luis Scalella

Luis es dueño de Argentina Sono Film, una de las productoras cinematográficas más antiguas de nuestro país. Él ya se había fijado en ella, pero cómo ella no tenía agendado el número, no aceptó las constantes invitaciones a salir.

Se conocieron en el primer cumpleaños de los hijos de Flor de la V, allá por el 2012 y el flechazo fue instantáneo. Tras darse cuenta que tenían un montón de amigos y que se trataba de una persona confiable, Flavia, por fin, aceptó salir con él.

La primera cita de la pareja fue en Tegui, el restaurante de Germán Martitegui.

Flavia Palmiero y Luis Scalella

El motivo de que no convivan es que Flavia prefiere que sea por elección y no por obligación. Durante la pandemia, la pareja convivió algún tiempo, pero luego cada uno se quedó en su casa. En declaraciones que Flavia ha hecho sobre el tema, afirma que “Nos gusta tener cada uno su casa y vernos cuando tenemos ganas. Estamos muchísimo tiempo juntos, pero yo no soy muy fan del ensamblaje familiar y siento que quien lo cuenta como algo ideal, inventa”.

Flavia Palmiero y Luis Scalella

La pareja pasa mucho tiempo juntos y para Palmiero, la clave de que sigan amándose como el primer día es vivir separados.