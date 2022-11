Alejandra Maglietti se vistió de Harley Quinn y enamoró con su minifalda que dejó ver sus piernas torneadas

Alejandra Maglietti levantó temperatura con su disfraz de Halloween estilo Harley Quinn, con una minifalda que dejó desconcertados a sus seguidores.

Desde el 2009 trabaja como panelista en el programa Bendita TV conducido por Beto Casella. También en ese año se sumó al grupo musical Electro Stars.

El disfraz de Ale Maglietti que enamoró a sus fanáticos.

El look de Ale Maglietti para Halloween.

Allí estuvo junto a Victoria Vanucci (reemplazada por Lola Becerra luego), Ivana Palotti y Dominique Pestaña.

Alejandra Maglietti es de las mujeres más aclamadas del país, no deja de sorprender con sus fotos subidas de tono y sus looks más que picantes.

La periodista y modelo sabe explotar su sensualidad para llamar la atención de hombres y mujeres. Con cada publicación que hace varios de sus 1.8 millones de seguidores la llenan de elogios.

En esta ocasión, compartió el look que usó para Halloween, en donde se vistió de Harley Quinn y demostró que tiene un físico privilegiado, con una minifalda que resaltó sus piernas torneadas.

Alejandra Maglietti declaró con todo contra su ex Jonás Gutierrez

Hace unas semanas, Alejandra Maglietti tuvo declaraciones explosivas contra Jonás Gutiérrez. Previamente, el exfutbolista había hablado sobre el vínculo que mantuvo con la panelista.

“Alejandra fue una gran mujer que estuvo a mi lado en un momento muy difícil donde tuvimos una excelente relación”, empezó diciendo Jonás.

Alejandra Maglietti y Jonás Gutierrez

“No terminaron las cosas de la mejor manera en el sentido de que se terminó el amor, algo que pasa. Después de las cosas que ella declara, no tengo nada que decir”, lanzó el ex jugador.

Entonces, llegó la respuesta de Maglietti a través de los medios de comunicación. “Cortamos hace más de tres años. Es una historia más que pasada. Yo ya me olvidé, prácticamente, de que existía”, soltó.

“En algún punto me hincha un poco, me molesta. Digo ‘¡otra vez!’. ¡Basta, loco! ¡Basta! ¿Qué va a decir? ‘Sí, la verdad que me porté mal’. La obviedad es que digas que no, que no es cierto”, indicó la abogada.

Alejandra Maglietti y Jonás Guitiérrez, románticos en Miami

A la aseveración de Jonás de que no hay chances de una posible reconciliación, Maglietti también fue consultada por ese punto.

En charla con Socios del Espectáculo, contó que ni siquiera pasó por su cabeza al tratarse de alguien con quien no tiene vínculo.

“Pasaron tres años. No volvimos a hablar nunca más. Ya está. Ni onda. Fue una linda relación en su momento”, dijo Alejandra.