Famoso influencer fitness murió por coronavirus

En un viaje a Turquía, Dmitriy Stuzhuk contrajo coronavirus y falleció el viernes por complicaciones. El influencer fitness internacional tenía tres hijos y llevaba una vida saludable, pero negaba la existencia del virus que provocó su muerte.

La madre de sus niños, Sofía Stuzhuk, anunció que el motivo del deceso fue por complicaciones cardíacas en el proceso de recuperación. Hace algunos días, el ucraniano de 34 años se fotografió con el respirador que lo asistía y se mostró arrepentido de sus declaraciones previas, según Caras.

“También pensé que no había Covid. Hasta que me enfermé yo mismo. El hospital está completamente lleno de gente, algunos de ellos viven en el pasillo. Me dieron oxígeno para respirar ya que lo tengo bajo. Mi condición es estable”, expresó el deportista en su Instagram.

Era reconocido como Dima en las redes sociales y, según relató en la web, comenzó a sentirse mal en su recorrido en el exterior y en su regreso a Kiev le hicieron el hisopado. Este dio positivo y en una primera instancia sólo tenía tos.