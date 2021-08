¿En la dulce espera? Stefi Roitman y Ricky Montaner en medio de rumores de embarazo

Una vez más Stefi Roitman y Ricky Montaner se vieron envueltos en nuevos rumores de embarazo. Y no es para menos. En las redes oficiales de La Voz Argentina publicaron un video del backstage del reality y capturaron el preciso momento en el que cantante besaba la panza de su pareja.

Ese detalle fue suficiente para que sus fanáticos comenzaran a sacar conjeturas. Sobre todo, porque Stefi contó en su cuenta de Twitter que se iba a sacar sangre... “Lo que más me duele de hacerme análisis de sangre de chequeo: las 10/11/12 horas de ayuno hijuepu”, publico. ¿Será para confirmar si efectivamente está esperando su primer hijo?

Lo que más me duele de hacerme análisis de sangre de chequeo: las 10/11/12 horas de ayuno hijuepu. — Stef Roitman 🇦🇷 (@stefroitmanok) August 27, 2021

Más allá de que ninguno de los dos salió a desmentir los rumores, en los últimos días, la rubia habló con Intrusos en la que reveló que actualmente su prioridad es su trabajo y la organización de su casamiento con el hijo de Ricardo Montaner para principios de 2022.

“Me gustaría ser madre, no ahora la verdad pero en un futuro sí, re. Soy muy amante de los pequeños”, declaró la joven de 27 años. Además, aseguró que todavía no sabe dónde se va a llevar a cabo la boda debido a la pandemia.