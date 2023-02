En hilo dental y con corazones, Jesica Cirio posó en un vídeo que revolucionó San Valentín

La conductora de ‘La Peña de Morfi’ regaló un San Valentín especial a sus seguidores. Ella misma subió un vídeo a sus historias con corazones en su parte delantera y deleitó a los más de 3 millones que le dieron follow en Instagram.

La vedette viene compartiendo este tipo de contenido de manera seguida y los halagos no paran de lloverle. Hace unos días compartió una foto con una enteriza verde militar y arrodillada en la pileta. El emoji del fuego fue el más elegido por quienes comentaron.

Jesica mantiene un cuidado estricto con su cuerpo. Cuenta con una plataforma de entrenamiento en la que su rutina de glúteos suele ser la más escogidas por los seguidores.

Este febrero, publicó una rutina de cuerpo entero, en el que ella mostraba los ejerciccios en la playa y solo con una microbikini.

Jesica Cirio se tomó una escapada de fin de semana

También suele subir creativos bailes a sus redes para divertir a aquellos fans que eligen su contenido a diario.

Su plataforma @bootymax_ está cerca de llegar a los 40 mil seguidores en Instgram. Se trata de entrenamientos personalizados de full body.

Los circuitos promcionados están protagonizados por ejercicios de piernas, especialmente glúteos y cada uno tiene diferentes níveles, dependiendo tu estado físico.

También, la modelo sube mucho contenido sobre alimentación y diferentes comidas que ella consume a diario, siempre pormoviendo el cuidado del cuerpo y el entrenamiento.

El tatuaje escondido de Jesica Cirio

“A través del tiempo aprendí que la nutrición y el bienestar es una parte clave de mi vida. Definitivamente, estoy viviendo un momento increíble”, fue el mensaje que utilizo la conductora para mostrar los diferentes tatuajes que lleva en su entrenado cuerpo

Jésica Cirio tal cual afirma Via País tiene un tatuaje en una zona muy particular, que la única forma que tiene para visualizarlo es con la menor cantidad de ropa posible. ”If you believe it, it is possible”, dice el tatto que mostró en su totalidad en las redes sociales.

Jesica Cirio mostró sus tatuajes bajando su ropa interior.

Asimismo, para que sus seguidores lo puedan observar modeló con un conjunto deportivo de color negro con costura en los bordes blancos compuesto por un corpiño modo triangular y una tanga, la cual bajandosela un poquito permitió a todos conocer la marca de la tinta en su cuerpo.