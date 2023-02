Jesica Cirio se bajó la ropa interior y reveló su tatuaje secreto en una foto infartante

Lejos está la costumbre de Jesica Cirio de mostrarse las 24 horas ligeras de ropa. Últimamente la conductora ha adoptado un perfil un poco más reservado, siempre dándose un tiempo para mostrar su cuerpazo.

Por lo general, Cirio muestra en sus redes sociales los diferentes looks que utiliza para entrenar, así como los atuendos que elige para ir a múltiples eventos o la conducción en La Peña de Morfi. Semanas atrás cambió un poco de idea y se la pudo ver luciendo ropa interior y trajes de baño.

Dueña de un cuerpazo tallado, Jesica Cirio es una de las mujeres argentinas a la que más se ama en redes sociales. Sus seguidores cada vez que sube alguna foto con menos ropa y al borde de la censura de Instagram, enloquecen.

El tatuaje secreto de Jesica Cirio

“A través del tiempo aprendí que la nutrición y el bienestar es una parte clave de mi vida. Definitivamente, estoy viviendo un momento increíble”, escribió Jésica Cirio en un posteo de Instagram en el que mostró sus diversos tatuajes.

Jesica Cirio mostró sus tatuajes bajando su ropa interior.

Jésica Cirio tal cual afirma Via País tiene un tatuaje en una zona muy particular, que para verlo es necesario que la conductora no tenga la tanga puesta.”If you believe it, it is possible”, dice el tatto que mostró en su totalidad en las redes sociales.

Para esta ocasión, la esplendida Jésica Cirio lució un conjunto deportivo de color negro con costura en los bordes blancos compuesto por un corpiño modo triangular y una tanga, a la cual bajó en un costado para mostrar el tatuaje.

