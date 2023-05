En calzas animal print, Ailén Bechara fue hasta abajo y se le acentuó su retaguardia

Ailén Bechara dio que hablar al postear un video en redes sociales desde el gimnasio, en donde su parte de atrás quedó en primer plano mientras lucía un look animal print.

Además del video, Ailén dejó una reseña de motivación para sus followers. “Y si no tenés ganas, anda igual! ¡Es solo tomar el impulso vestirse y salir! No es todo cardio en la vida (te lo digo yo que me mate muchos años haciendo solo cardio y no veía un solo resultado)”, dijo.

“Aumento de la masa muscular. Mejora de la salud de las articulaciones. Mejora de la postura. Reduce la grasa corporal y visceral. Previene y controla la resistencia a la insulina. Mejora la energía y el metabolismo. Ayuda a la imagen y autoestima. Chau los quiero”, agregó.

Ailén Bechara es una de las figuras destacadas de la televisión argentina y su belleza cautiva a todos aquellos que la ven. Con su simpatía y rasgos particulares, la modelo y conductora ha logrado conquistar al público y hacerse un lugar en el mundo del espectáculo.

La rubia de 33 años supo ganarse un enorme fandom en redes sociales, donde muestra su cuerpazo y su estilo de vida a sus más de dos millones y medio de seguidores.

Después de una exitosa temporada de verano en Villa Carlos Paz con “Sálvese quien pueda”, Ailén decidió tomarse unas merecidas vacaciones antes de retomar su agenda, y por eso la hemos visto disfrutando de diferentes playas y destinos turísticos.

Recientemente, Bechara estuvo en Miami, Madrid y Qatar, y no pierde oportunidad de subirse a aviones que le regalen los mejores destinos.

Ailén Bechara deleitó con un mini top que remarcó su escote y abdomen

Hace algunos días, Ailén Bechara jugó con sus seguidores en Instagram, dejándoles la elección de su outfit para trabajar en los estudios de ElTrece.

La modelo publicó dos diferentes opciones y preguntó a sus fieles seguidores cuál elegirían. La primera opción incluía un top negro con una minifalda que tenía pequeños destellos brillantes y unas largas botas de cuero, mientras que la segunda opción estaba compuesta por un top similar a un corpiño verde y un pantalón negro largo lleno del mismo efecto estrellado.

En cuanto al cabello, Ailén lo llevó suelto, haciendo que sus ondulaciones destacaran acompañado del maquillaje elegido para la ocasión.

Ailén Bechara posó con brillitos y enamoró a todos.

