El vestido más revelador de todos lo usó Brenda Asnicar en la televisión

Todos recordamos a Brenda Asnicar por su rol en “Patito Feo” como líder de las divinas. Sus éxitos en la pantalla chica y grande continuaron como así también en su carrera musical. Hace poco se separó del Duki y se la puso bajo la lupa por imágenes llamativas que compartía en las redes donde se la veía extremadamente delgada.

Pero hoy, la morocha es protagonista de los medios por el osado look que escogió para visitar “PH”, el programa de sábado por la noche que conduce Andy Kusnetzoff. Ella apareció en pantalla con un vestido negro completamente transparente y despertó todo tipo de reacciones en las redes.

“Está muy Jessica Rabbit”, dijo el conductor del programa de Telefe mientras que la joven tocaba su pelo seduciendo a la cámara.

La prenda era de tul con lunares diminutos en negro y dejaba ver su ropa interior: corpiño en forma de triángulos y culotte de cintura alta con un diseño sensual. Vestido que acompañó con guantes largos que dejaban al descubierto sus dedos y joyas en color plata.

La actriz y cantante le hizo frente a todas las reacciones al publicar un dibujo de su look que lo realizó Eva, su amiga artista. “Si bro. Art by @_its.eva_”. Brenda llevó su atuendo con mucha personalidad, y si bien dividió las aguas en las redes sociales, no se puede negar la actitud con la que llevó su atrevido outfit.

“Me parece un montón, pero un montón, el look de Brenda Asnicar”, “Qué le pasa a Brenda Asnicar?? Cada vez que aparece en tv es un personaje nuevo!. Nunca puedo descifrar quién es realmente #PodemosHablar”, “Quién la asesora en su vestuario a Brenda Asnicar?”, fueron algunos de las críticas que recibió la joven en las redes.

Brenda Asnicar habló del Duki en “PH”

Después de la presentación de los invitados de la noche, todos pasaron a la sala donde se confiesan. Y es que a partir de una pregunta realizada por el conductor, los famosos deciden dar un paso hacia adelante y contestarla con los datos más personales.

🗣 Arrancó #PodemosHablar con @andykusnetzoff - Seguí las confesiones más picantes de los famosos EN VIVO por 📲 https://t.co/0QSPu7q9zV 🎬 pic.twitter.com/pXip0SmuH4 — telefe (@telefe) October 3, 2021

Fue en esa parte del programa en la que Brenda Asnicar habló de su separación de Duki. “Los que vivieron amores demasiado mediáticos”, lanzó Andy Kusnetzoff y ella caminó para adelante y se sinceró.

“Fue la primera vez que tuve guardia periodística en mi casa, yo no lo podía creer. Me volví un poco más reacia a compartirlo porque sentía que a veces le quitaba un poco de atención a lo que realmente quiero comunicar o decir”, compartió.

Además de destacar que todos los hombres con los que compartió su vida fueron “muy increíbles y talentosos”: “Eso es lo que me gusta. No me importa que sea lindo, pero si tiene talento, me enamoro”.

Sobre el motivo de su ruptura con el músico, dijo desconcertada: “Estuvimos juntos en cuarentena. Lo logramos. Está bueno no pasarla sólo, hicimos mucha música. Pero no tengo ni idea. No tengo ni idea, es una muy buena pregunta, creo que soportar la cuarentena es muy complicado. O hace mierda o te une para siempre”.