En una noche de terror, “Bake Off” tuvo a su tercer participante eliminado

En la noche del domingo se vivió la tercera gala de eliminación en “Bake Off” y un participante debía abandonar el certamen de pastelería y unirse a Gabriel Amato y María Belén Pérez en la lista de eliminados.

“Abandonen los colores, hoy vamos a lo oscuro a lo dark, al miedo, a lo profundo”, indicó Paula Chaves al inicio del certamen, junto a los miembros del jurado Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar. “Van a tener que hacer una torta de terror. Hoy tienen que ir con todo”, manifestó la conductora.

Acto seguido, los concursantes pusieron manos a la obra e intentaron elaborar la torta, algo que no fue nada sencillo ya que más de dos horas para algunos no fue suficiente y estuvieron escasos con sus decoraciones.

Otros, en cambio, desplegaron todo su talento y consiguieron unas mas que satisfactorias presentaciones, como es el caso de Hernán y Kalia, quienes se convirtieron en los mejores pasteleros de la noche, aunque fue esta última quien se llevó todo el reconocimiento.

Tras este anuncio, los jurados llamaron a los peores platos y debieron decidir si Gianluca o Celeste abandonarían la competencia. “El pastelero o pastelera que sigue en competencia en la carpa de ‘Bake Off Argentina’ es Gianluca”, transmitió Paula Chaves. De esta manera, Celeste se convirtió en la nueva eliminada de la competencia.

“Estoy contenta más allá de todo, Me emociona haber pasado por acá, porque desde el momento del casting me di cuenta que es esto lo que me apasiona. Fue espectacular esta experiencia, me voy feliz”, cerró la concursante. “Tenes un gran futuro y debes trabajar más, te auguro lo mejor para tu futuro pastelero”, le deseó la cocinera Dolli.

“Se nota que te gusta, lo has demostrado, y qué bueno que te haya servido la experiencia para reconfirmar que es lo que realmente querés hacer de acá en adelante”, le dijo Pamela. Por último, Betular le expresó: “Nunca es tarde para darse cuenta y probar lo que quieras en la vida, y creo que hay muchas Celestes en la casa que se van a sentir identificadas, que se animen, es importante, así que andate muy contenta y con la frente en alto”.