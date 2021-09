El debut actoral de Bautista, el hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña y Pampita son dos de las personalidades más queridas y mediáticas, mientras que la modelo disfruta de su reciente maternidad de Ana, el artista chileno está más activo en las redes sociales y comparte qué hace en su nueva vida de soltero tras separarse de la China Suárez.

El actor siempre está con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio-fruto de su matrimonio con la jurado de “La academia”- y con Magnolia y Amancio -los pequeños de su última relación con la ex “Casi ángeles”, a la vez que le dedica emotivas publicaciones a su hija Blanca Vicuña Ardohain que falleció tras contraer un virus.

Lo cierto es que los días de soltero del actor se pasan entre trabajo y paternidad y así lo dejó demostrado en sus últimas historias de Instagram, en las que compartió el debut actoral de su hijo mayor, Bauti, quien tiene 13 años y toda la pinta que las luces requieren.

En las redes quedó inmortalizado el primer paso del adolescente en la televisión y es que protagonizó junto a Benjamín una publicidad de un banco que pronto llegará a la pantalla chica. En los videos compartidos, se ve al actor oriundo de Chile haciendo “puñito” con Bautista mientras sonríen con complicidad. Además de verse a ambos sentados en un sillón donde ocurre toda la magia del comercial.

Bautista, el hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña debutó como actor

“Nace una estrella”, se lee en una de las postales compartidas por Lucas Balbiani, uno de los hombres que estaba en el detrás de cámara. Fotografías que el propio Bauti compartió en su cuenta de Instagram en la que tiene 191 mil seguidores.

La China Suárez fue contundente sobre la separación de Benjamín Vicuña

Fue el propio Benjamín Vicuña quien anunció la separación de la China Suárez; lo hizo en una historia de Instagram pero después ellos no hablaron más del asunto. Hasta hace unas horas que la actriz rompió el silencio.

La artista habló furiosa de la supuesta infidelidad del actor chileno con una moza oriunda de Córdoba: “Como rompen los huevos que no tengo con la moza que me escribió. No me escribió nadie, nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió. No tengo ni idea. Paren ya, por favor, dejen a la gente separarse en paz”.

“No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o una traición, la gente se separa por muchas otras cosas más simples. Nos queremos un montón, está todo bien, nos separamos bárbaro, aunque eso no venda, pero córtenla ya, por favor. Es agotador”, concluyó frente a su celular.

Recordemos que Benjamín ya había negado toda la historia con la joven en un mensaje enviado a “Los ángeles de la mañana”: “Buen día, estoy grabando. Es absolutamente falso. No puedo salir a aclarar cada rumor, intento mantenerme al margen, pero es insoportable”.