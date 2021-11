El ansiado reencuentro que se vivió en la carpa de Bake Off que dejó a los cuatro finalistas del certamen

Ayer se vivió la última noche antes de la gran final que definirá al ganador del certamen de pastelería más aclamado de la televisión argentina.

Bake Off ha mantenido al público cautivado y en la noche de ayer las lágrimas se hicieron presentes una vez más. Durante la última semana, los pasteleros han disfrutado de diferentes sorpresas y ayer no fue la excepción.

En un desafío que implicó realizar una torta galáctica, los participantes tenían dos horas y media para realizar su última preparación antes de la final y lograr ganar su pase.

Sin embargo, no lo hicieron solos. Los cinco semifinalistas tuvieron una sorpresa inesperada en la última jornada y contaron con la ayuda de pasteleros conocidos por ellos.

“¿Cuál fue el desafío que más les gustó?”, preguntó Paula Chaves luego de dar a conocer las indicaciones del desafío. “El de las masas finas”, contestaron los participantes.

“¿Les gusta trabajar de a dos? Porque hoy también van a trabajar en duplas, y como son impares les voy a pedir ayuda a pasteleros que ustedes ya conocen.”

“Le voy a pedir ayuda a Ximena, Gino, Hernán, Silvina y Paula”. Sus ex compañeros de certamen aparecieron en la sala para sumarse a cada uno de ellos, aunque fue una elección al azar.

Con cinco delantales que escondían el nombre, cada uno de los pasteleros en carrera tuvo que elegir un delantal y descubrir quién iba a acompañarlo en su última prueba.

El primero fue Facundo, quien compartió isla con Ximena. “Somos jóvenes y la vamos a romper.”

La sorpresa incluyó a sus ex compañeros de competencia que compartieron con ellos la última prueba antes de la final.

“Con Silvina o Hernán”, dijo Carlos mientras cruzaba los dedos antes de elegir. Finalmente, compartió mesada con Silvina, con quien quería trabajar en esta prueba.

Luego sería el turno de Gisela y conformó su dupla con Hernán, a quien recibió con gran emoción.

Finalmente, Kalia y Emiliano tuvieron que jugar ‘piedra, papel o tijera’ para poder elegir el delantal del pastelero que compartiría el trabajo de hoy. Y después de cuatro empates, finalmente Kalia escogió primero.

Ambos destaparon sus delantales al mismo tiempo y encontraron al nombre de su compañero. Kalia con Gino y Emiliano con Paula.

“No sé si me tiene tanta fe Emiliano”, dijo Paula cuando fue elegida por su compañero.

“Con cualquiera me hubiese gustado estar y me encanta con Pau porque me la re imagino con este tipo de tortas”, dijo el participante contento a la cámara.

Y aunque la sorpresa fue más que sorprendente, sólo compartieron una hora de ayuda de sus compañeros ya eliminados de la competencia.

Los finalistas de Bake Off

En la noche de ayer, uno de los participantes se despidió de la competencia y dio paso a los cuatro finalistas que el domingo competirán por el título a Mejor Pastelero Amateur del país.

Tras dos horas y media de prueba y la devolución del jurado, Gisela fue la última eliminada de la competencia y se retiró en medio de un mar de emociones.

Emiliano, Facundo, Carlos y Kalia estarán disputándose el premio el próximo domingo en una prueba que definirá al ganador de la competencia.

Un balance de los finalistas

No fue sorpresa ver a estos cuatro nombres entre los finalistas de la competencia. Sin embargo, a lo largo de la competencia algunos han sumado más experiencias y capacidades que otros.

Kalia comenzó siendo una de las mejores participantes y su nivel se ha mantenido durante toda la competencia.

Gisela fue la última eliminada y ya se conocen los cuatro finalistas de la competencia.

En contadas ocasiones la hemos encontrado entre los posibles eliminados de la gala, aunque la más riesgosa fue esta semana cuando se disputó su lugar en la competencia con Ximena. Mientras que, durante la competencia, consiguió ser la pastelera estrella de la semana en una ocasión.

Algo similar ocurrió con Emiliano, quien consiguió ser pastelero estrella dos veces durante la competencia, aunque tuvo más de un susto a la hora de irse de la competencia.

Su punto débil en ocasiones ha sido la prolijidad, algo que admite que le molesta mucho no poder concretar a la hora de cocinar.

En tercer lugar, Facundo ha alcanzado un nivel de perfección mucho más minucioso y trabajado. El cordobés comenzó un poco más flojo que los demás participantes, aunque durante la competencia fue creciendo en prolijidad, sabores y preparaciones.

Kalia obtuvo el último delantal celeste de la competencia antes de la final del domingo.

Al igual que Emiliano, consiguió ser pastelero estrella en dos ocasiones, consagrándose como el favorito en la última semana de la competencia. Además, Facundo es el favorito de los espectadores del programa, o así lo han demostrado en las redes sociales.

Finalmente, Carlos es para muchos el mejor candidato a ganar el premio. Es prolijo, detallista y tiene una gran capacidad para resolver inconvenientes que se presenten en el momento.

El pastelero también logró ser pastelero estrella en dos ocasiones durante las últimas semanas de eliminación. Sin dudas, es un posible candidato, junto a Facundo, a disputarse el premio final.

Este domingo se definirá quién será el ganador al título de Mejor Pastelero Amateur de Argentina. La final se transmitirá el domingo 7 de septiembre a las 22:30 por el canal de Telefé.