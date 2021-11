Paula de “Bake Off” habló del sufrimiento que padeció dentro del reality :“Tenía que elegir entre comer o bañarme”

El pasado domingo Paula Paternoster se transformó en la séptima eliminada de “Bake Off” y desde entonces la joven oriunda de Villa Luro ha dado que hablar, ya sea por los memes que comparte a diario en redes sociales o por el filoso comentario contra un empleado de Telefe, que luego borró. Esta vez la tuitera eligió hablar con Radio Mitre y relató de primera mano algunos detalles de su estancia en el reality.

“Lidiar un poco con lo que dice la gente fue heavy y el tema del cansancio extremo, también. Yo tenía que elegir entre comer o bañarme. Es un ritmo heavy. Desde que hice el casting y me llamaron por primera vez dije ́¿en qué me estoy metiendo?´”, comenzó Paternoster en diálogo con Juan Etchegoyen de Mitre Live.

Además, en tono muy sincero habló sobre sus pensamientos en esos duros momentos: “Dani La Chepi nos ayudó cuando llegaban esos días fuleros. También a uno le agarra culpa porque decís ´estoy acá sintiendo que me quiero ir a mi casa o que quiero abandonar tanto cuando hay tanta gente que quisiera estar en mi lugar y laburó un montón”.

Paula también expresó su molestia sobre algunas decisiones a la hora de las devoluciones por parte del jurado liderado por Damián Betular, Dolli Yrigoyen y Pamela Villar: “Me hubiera gustado que valoraran más la originalidad. Yo siempre iba por la consigan divertida, algo que la gente pueda reconocer fácil y a veces sentía que no lo valoraban”. Por último, agregó: “Había días que no quería ir a grabar por no querer pasarla mal”.

También la joven recordó lo que hablaba con algunos de sus compañeros en esas situaciones: “Hay días qué decís ´Para qué estoy acá´. Con Hernán siempre decíamos el chiste: ´Si ya éramos exitosos antes, ¿para qué nos mandamos acá?´”, bromeó Paula Paternoster, una de las últimas eliminadas del certamen que finalizará el próximo 7 de noviembre.

Paula contó los detalles sobre su salud