Tras su eliminación, Paula de “Bake Off” disparó contra un empleado de Telefe

En la gala del domingo en “Bake Off” se produjo la eliminación de Paula Paternoster y ahora quedan solo siete participantes en competencia, en la previa de lo que será una emocionante última semana del ciclo en donde cada día habrá un eliminado, hasta llegar al último programa, que será el próximo domingo 7 de noviembre.

La consigna de la noche se trataba de la elaboración de una torta encastrada con forma geométrica de por lo menos dos pisos y la joven influencer no logró transportar sus conocimientos a la torta, ya que le remarcaron la falta de prolijidad en su intento de replicar la década del 80′ con un jugado cubo Rubik.

Ni bien Paula Chaves comunicó la decisión del jurado y la participante se despidió, Paternoster desde sus redes se dedicó a subir algunos memes y un picante mensaje destinado a un empleado de Telefe, que minutos después borró.

El polémico tuit de Paula Paternoster

“El Community Manager de Telefe se está haciendo la paj… hoy que finalmente puede decir que me fui, si me tenía una bronca”, escribió Paula en su cuenta de Twitter, lo que despertó las preguntas de sus fans.

Hace una semana, la concursante sorprendió a todos al revelar el duro momento que vivió al ser diagnosticada con un tumor cerebral llamado adenoma hipofisario: “En marzo descubrimos que tengo un tumor en el cerebro. Tengo un adenoma hipofisario. Es benigno pero desencadena problemas hormonales, infertilidad, menopausia temprana. Esto me lo dijeron en una llamada de 20 minutos que fue bastante difícil de procesar”, detalló la joven que al momento de su despedida del programa manifestó: “Estoy tranquila, feliz, contenta y orgullosa de mí misma. Siento que cumplí. Vine enojada conmigo, con mi cuerpo, pensé que no iba a poder y pude. Me quedo con eso. Soy un ser muy feliz”.