¿Dudosa paternidad? Reina Reech aclaró el escándalo por la paternidad de su hija Juana

Puede para algunos resultar gracioso o polémico este tema, aunque a Reina Reech ya no le hace ninguna gracia que la continúen tildando de infiel. Y es que por años ha tenido que soportar que la señalen por su hija.

Ni siquiera se sabe muy bien de dónde nace el rumor de que Juana Repetto no es hija legítima de Nicolás. Y aunque uno pensaría que es una idea descabellada, al parecer algunos alimentan este doloroso runrun.

Supuestamente, la filiación paterna de Juana correspondía a Ricardo Darín y sería fruto de una infidelidad. Pero ya pasamos de un chiste una situación extrema en la que la artista explotó.

El descargo de Reina

“Nunca jamás le fue infiel a Nico”, declaró Reina. Con un tono imperativo y manteniéndose serena para convencer que no es la rabia quien está detrás de sus palabras.

Los rumores comenzaron y se hicieron imparables. Juana, Nicolás y Reina hablaron al respecto. web

Este rumor pasó a mayores, porque fue tal su mediatización que, en un momento de su vida, Juanita sintió la necesidad de confrontar a su madre e indagar sobre la verdad.

Según sabemos, a Juana le llegó esta versión a partir que un ex novio que le trasladó la versión. Por eso, Reina describió: “Fue un momento de angustia, momento difícil, pero no porque hubiera dudas sino porque es un tema horrible de plantear. Lo hablamos los tres”.

Una herida abierta para una madre que teme que le cuestionen su verdad, aunque finalmente todo se aclaró. Esperamos que los usuarios cesen sus dudas.

Por su parte, Juanita ya pasó del enojo a tomarse la situación con humor. Hasta se atrevió a jugar con la idea de hermandad entre ella y el Chino Darín. Reina opinó: “El único parecido de ella es que tiene ojos celestes”.

“Jamás le fui infiel a Nico”

Hace algunos años atrás, Reina Reech habló sobre este tema con Viviana Canosa y explicó: “Jamás le fui infiel a Nico. Al margen de eso, hay marcas genéticas que le quitan la duda a cualquiera cuando convive con un hijo o un padre y cuando tiene intimidad con ellos. Así que este tema para mí no es tema”.

Nicolás Repetto también hizo referencia al rumor y dijo que no le causa gracia. “Yo me enteré hace poco por Juanita. Ella me lo contó, me lo mostró y me dijo que en Internet había una página sobre el tema. ¡Qué horrible la gente que hace eso! No puedo creer que alguien le haga hacer dudar quién es su papá”.