Malos recuerdos: Reina Reech contó detalles de su “insoportable” pelea con Marcelo Tinelli

Invitada al piso de “Intrusos” (América), Reina Reech habló de todos los temas comenzando por su nuevo nieto Belisario, hijo de Juana Repetto y hermano de Toro.

Pasando por otros temas como proyectos actuales y sus escuelas de danza y teatro, la rubia no evitó hablar de su renuncia en vivo al programa de Marcelo Tinelli en 2010 y la calificó como una de las experiencias más difíciles que le tocó vivir en el ambiente del espectáculo.

Según la ex de Nicolás Repetto, el momento más duro fue cuando discutió con el conductor en vivo en medio de una transmisión del “Bailando por un Sueño” en donde ella participaba como jurado.

Según Reech lo peor sucedió detrás de cámara con una encendida discusión que terminó mal: “Como yo renuncié en cámara, creo que a Marcelo no le gustó”, comentó la invitada y agregó: “Yo seguí después unos años trabajando en los programas que hacía José María Listorti y en el Cantando, pero con Marcelo nunca volví a trabajar”, sentenció.

La pelea entre Reina y Tinelli surgió en un momento en que la producción prohibía a los miembros del jurado a ausentarse al ciclo, razón por la que discutía a diario con Ricardo Fort también parte del ciclo.

Reech recordó que le anunció a Marcelo Tinelli que no seguiría en el programa al año siguiente y ese comentario desencadenó una fuerte discusión.

“No voló todo por los aires, pero más o menos. Era insostenible todo lo que pasaba”, dijo la también bailarina y agregó: “Trabajar con Ricardo en ese programa era muy complicado y nadie le ponía un freno. Yo no me lo banqué y me cansé de no ser escuchada y me fui para siempre del jurado”, finalizó.