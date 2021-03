Débora Plager se animó y confirmó su participación en La Academia

Por estos días se supo que la reconocida periodista Débora Plager será parte del nuevo reality de Marcelo Tinelli, Showmatch La Academia , la versión aggionarda del antiguo Bailando en donde los famosos deberán saber otras disciplinas además de bailar.

Entrevistada por Teleshow, la panelista de “Intratables” (América) comentó cómo surgió la posibilidad de su participación en el programa: “Hace dos años que hablamos con Tinelli, el Chato (Prada) y Fede (Hoppe). Ellos tenían ganas de que yo participe y yo estaba tratando de evaluar qué podía hacer en este formato. Durante todo este tiempo seguimos con charlas y finalmente se dio”, comenzó diciendo.

Acerca de su decisión de aceptar este nuevo desafío la periodista manifestó: “No llegué a tomar una decisión definitiva porque, pandemia mediante, todos tuvimos que reconfigurar un poco nuestro contexto profesional. Pero ahora, cuando ellos decidieron volver al aire, volvimos a hablar y la verdad es que me parece que es un desafío interesante. Ojalá abra un camino del prejuicio, en el que no se puede compatibilizar una vida profesional de muchos años vinculada con la actualidad política, ser rigurosa a la hora de informar, estar formada, estudiar, que no se vea como algo incompatible con participar de un show televisivo”, manifestó convencida.

Con un perfil muy bajo para los escándalos Plager se suma a los confirmados que deberán satisfacer al estricto jurado formado por Ángel De Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín que prometen ser más que justos en sus devoluciones.

Para finalizar la cronista habló de sus expectativas y dijo: “No deseo fracturarme en cinco. Es un formato un poco nuevo, incluye disciplinas un poco más desafiantes físicamente y bueno, un poco me preocupa, quiero seguir sana y salva para poder cumplir con todos los compromisos laborales que tengo. Lo más importante respecto a la decisión que tomé es que espero poder imponer una idea respecto de que se puede hacer una actividad profesional más vinculada con lo formal y serio, la rigurosidad periodística, hablar de la actualidad política y estar bailando en un reality como La Academia. Me gustaría que eso se pudiera entender sin que el prejuicio lo haga incompatible”, finalizó.