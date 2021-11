Cinthia Fernández publicó una foto de las abdominales de su hija y sus seguidores estallaron

En medio de su descanso de la rutina y sus pequeñas vacaciones en San Pedro, Cinthia Fernández, posteó en su cuenta de Instagram una fotografía de su hija Francesca, en dónde se podía observar a la pequeña con su abdomen marcado.

“Chicos, los abdominales de mi hija. Qué impresión”, colocó la influencer como descripción en el posteo que generó varios comentarios negativos y provocó la reacción de varios de sus seguidores quienes no dudaron en calificar el rol de madre de Cinthia.

La foto de Francesca generó polémica en redes.

A raíz de estas críticas, la modelo decidió utilizar el formato historias de esa misma red social para expresar su malestar respecto al tema: “Yo quiero hacer esta aclaración. Estoy acá descansando con mis hijas y en el último posteo me dicen ‘enferma, la hacés hacer abdominales a tu hija’. ¿Ustedes están bien del cerebro? ¿Realmente piensan que pongo a mi hija a hacer abdominales?”, comenzó el descargo la panelista de “Los Ángeles de la Mañana”.

“Yo era igual o peor a esa edad porque sí hacía abdominales porque competía para Argentina a los seis años. Ellas tienen ocho años y hacen setenta mil deportes, ¿pueden ser tan enfermos?”, cerró Fernández en tono furioso.

Tras este video, la mediática decidió no seguir prestando atención a sus detractores y continuó mostrando el tierno momento de vacaciones que está pasando en un parque acuático junto a sus hijas Charis, Bella y Francesca: “Carrete del amor de este hermoso fin de semana”, reza la publicación de la bailarina.

Recordemos que hace poco Cinthia reveló que la propia Francesca, su hija menor, comenzó a manifestar una fuerte creencia religiosa y aseguró haber visto a Dios: Chicos, les tengo que contar algo. Primero, me está mandando canciones de Jesús. Segundo, me está pidiendo que Francesca cante canciones religiosas... No sé por qué las sabe”, comenzó la influencer en una de sus historias en la red social Instagram.

Posterior a esto aprovechó para desarrollar la situación: “Mi mamá me contó que se peleó con un compañero porque le decía que Dios no existía y ella le dijo ‘¿no ves que está ahí sentado?’”. “Ahora están durmiendo, no les puedo preguntar, pero supuestamente también lo ven. Parece que lo estoy diciendo en joda pero es en serio... Aparentemente ven a Jesús”, reveló la integrante de LAM.