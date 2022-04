Celeste Muriega lució su bikini a los besos con Cristián Sancho y reveló qué atributo le enamora de su novio

Celeste Muriega publicó una foto en bikini para una producción de la plataforma de contenido erótico DivasPlay, junto a un video besando a su novio actual Cristián Sancho. Luego, la bailarina respondió preguntas de sus seguidores, en las que dio sugerentes y pícaras respuestas.

A principios de febrero, Celeste Muriega y Christian Sancho blanquearon su relación, y días despues, anunciaron que subirían fotos y video eróticos a la página para adultos DivasPlay. En dicha app, en la que también comparten contenido Florencia Peña, Silvina Luna, Silvina Escudero y Adabel Guerrero, ellos reciben dinero ya que las personas interesadas pagan alrededor de 20 dólares.

La bailarina y el modelo se conocieron en la obra “SEX”, donde ambos son de las figuras principales del elenco. Allí, se muestran con poca ropa y muy sensuales, por lo que no solo encendió la llama del amor y el sexo, sino también que despertó en ellos las ganas y la curiosidad de mostrarse juntos en poca ropa y sin censura, cambio de dinero.

Celeste Muriega suele subir fotos y videos jugados a su cuenta de Instagram, a veces de partes de la obra “SEX” y en otras ocasiones posando en bikini en su casa. Para este caso, la bailarina mostró un adelanto de una producción que hizo para DivasPlay, en la que se la ve en bikini. También enseñó parte de un video con Sancho, en el que están besándose muy apasionadamente.

Celeste Muriega posó en bikini para DivasPlay

Luego, en sus historias de Instagram, mientras viajaba en la ruta junto a su pareja, Celeste comenzó a responder preguntas de sus seguidores. En primer lugar, contestó a la pregunta de “si ya habían tenido sexo” con Cristián. “No, no, todavía no” dijo Celeste mientras se reía. “Pero ya voy a aflojar en algún momento, ya se va a dar”, agregó bromeando con la situación, mientras se escuchaba la risa de Sancho de fondo.

Las preguntas se pusieron más picantes y la siguiente fue: “¿Fue por colectora Sanchi? ¿O solo por autopista?”, a lo que Muriega contestó: “No, no me parece responder. Lo guardamos para la intimidad”, en tono de broma. “Pero no, ninguna de esas”, agregó Celeste.

La última consulta de sus followers que respondió la bailarina fue: “¿Qué es lo que te gusta más de Cristián?”. Y Muriega dio una respuesta sugerente: “Su tremenda... simpleza”, mientras se reían ambos a carcajadas.