Cathy Fulop se la jugó al entrenar escotada y hacer primeros planos de su delantera

Cathy Fulop comenzó la mañana del miércoles con todo al compartir varias historias de su entrenamiento fit, con algunos planos de su remera con escote profundo.

Venezolana de nacimiento, Fulop lleva años y años viviendo en el país donde siempre se destacó, más allá de su carisma, por la rigurosidad a la hora de cuidar su imagen y su salud.

La artista cautiva en sus redes sociales cuando muestra un poco más de su físico, al que desde hace años cuida con exigentes rutinas de ejercicio.

Cathy Fulop

Casi por llegar a los 60 años, la modelo no le teme al paso del tiempo y sigue enseñando su cuerpo, que más de una vez compartió en televisión y actualmente lo hace en su Instagram.

En esta ocasión, publicó algunas historias a su perfil de Instagram el miércoles por la mañana, en donde demostró el antes y partes de su rutina de entrenamiento.

Lo que más llamó la atención a sus casi 3 millones de seguidores fueron sus remera de escote pronunciado, que destacaron su delantera.

Cathy Fulop le contestó a Santiago del Moro después de su salida del programa radial

Hace unos días, Catherine Fulop dio un paso al costado de ‘El Club del Moro’, el programa radial que conduce Santiago del Moro en La 100.

Para reemplazarla, eligieron a Eliana Guercio, a quien el conductor le dio la bienvenida, refiriéndose a su excompañera.

“No te vas a sentar acá para que te hagamos una nota. El otro día Cathy vino después de mucho tiempo, escuchá...”, comenzó diciendo Del Moro.

“Y se sentó como para que le hagamos preguntas, un ping pong. No nos importa dónde estuviste, Cathy”, agregó, picante.

El tuit de Santiago del Moro hablando de su relación con Catherine Fulop.

Entonces, Catherine habló al respecto y respondió: “Yo lo escuché y nunca me he sentido ofendida de nada de lo que me puedan decir y creo que ellos tampoco de mi parte”.

“Él mismo me lo había dicho en la cara, cuando llegué la noche que estábamos celebrando y me dijo: ‘No te creas que tienes coronita porque te fuiste y ahora vuelves’”, añadió.

“Yo le decía que soy la oveja negra que vuelve. Nos matamos de risa cuando me dijo que no le interesaba lo que hice este tiempo y el público lo entiende”, contó en diálogo con Infobae.