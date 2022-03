Cande Tinelli cambia totalmente su rumbo laboral y se anima a incursionar en el mundo erótico

Candelaria Tinelli se embarcó en un nuevo desafío y anunció esta semana en sus redes sociales que se sumará a una reconocida plataforma de contenidos para adultos. Se trata de Only Fans, la plataforma que expone contenido erótico y que se popularizó en gran parte durante 2020.

“Es un hecho, tengo OnlyFans. Bienvenida yo”, contó la hija de Marcelo Tinelli en sus redes sociales. Según revelaron, el costo de las imágenes en esta plataforma ronda entre 10 y 20 dólares por persona, aunque la influencer dijo que cobrará 15 dólares por sus imágenes. Vale destacar que el costo es mensual.

Otra de las opciones que ofrece esta plataforma es comprar un paquete para acceder al material que cuesta 76 dólares.

Cande Tinelli anunció que está en vigencia su cuenta de OnlyFans.

La influencer dio la noticia en sus redes y rápidamente obtuvo algunas repercusiones sobre sus stories. Algunos usuarios quisieron saber si compartirá contenido explícito o más bien cuidado, mientras que, por otro lado, las críticas no faltaron.

“¿Quién quiere ver piel y hueso?”, le dijo un follower, atacando a la artista, y ella fue contundente al responder: “Vengo muy bien. Se ve que varios”.

Otras famosas con contenido erótico

El tema de las plataformas para contenido adulto se ha convertido en un espacio muy explorado por las estrellas de la televisión argentina. La novia de Coti Sorokin no es la primera ni la única que ha decidido sumarse a esta movida, sino que tiene otras figuras que han sido pioneras en el tema.

La más destacada podría decirse que es Florencia Peña, quien inauguró Divas Play, una plataforma de contenido streaming donde sus usuarios comparten su trabajo en videos o fotos, sin ningún tipo de censura, y con un costo mensual.

Florencia Peña se ha posicionado como la más elegida de Divas Play.

“Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos en Divas Play. Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan”, escribió Flor en diciembre de 2021.

En la misma sintonía también se encuentra Silvina Luna, quien suele hacer producciones con Peña, y Silvina Escudero.

Christian Sancho se convirtió en el primer hombre en tener su perfil en Divas Play.

Otra de las sorpresas de la plataforma fue la suma de Christian Sancho a Divas Play. El actor y modelo se encuentra trabajando en la obra de José María Muscari “Sex”, donde también expone contenido erótico, aunque implícito. Por lo que invita a sus seguidoras a seguirlo en la plataforma y compartir se la sexualidad. “El sexo alarga la vida y yo te quiero hacer inmortal”, dice uno de sus recientes contenidos.