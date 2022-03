Cande Tinelli, harta de las mujeres que la critican: contó una a una todas las cirugías que se hizo

Cande Tinelli se descargó con todo contra quienes la critican por sus cirugías estéticas y reveló cuáles son las operaciones que se hizo a lo largo de su vida. Además, en un video en sus redes sociales, declaró que las mujeres “estamos todas en contra de todas, en vez de apoyarnos”. También dijo: “recibo bardeos de minas constantemente”.

La hija mayor de Marcelo Tinelli, Candelaria, explotó después de que Instagram le censure algunas publicaciones que hizo, en donde ella aduce que “se ve medio centímetro de la rayita de la teta”, y hace cargo a las “mujeres” de denunciarle la publicación.

En un video en sus redes sociales, Cande comenzó diciendo: “Quiero hacer un descargo hacia Instagram y todas las mujeres, porque sé que viene de las mujeres, que me censuran las historias porque se ve medio centímetro de la rayita de la teta, ni siquiera el pezón. Es una locura. Las mujeres están sacadas y sé que las denuncias vienen de las minas”.

“Estamos todas contra todas en vez de apoyarnos o hacernos las que nos apoyamos. Constantemente recibo bardeos de minas que dicen que mi cara es de plástico, que estoy toda operada, estoy muy cansada y la verdad es que me parece cualquiera” añadió Lelé.

Luego sorprendió al revelar qué cirugías estéticas se ha realizado. “Yo no tengo ningún put... problema en decir qué me hice en la cara. Ya dije que a la nariz me la operé dos veces, que me pongo labios con púas, que me pongo bótox como cualquier persona, no entiendo qué más quieren que diga, que me hice las gomas, las pestañas, no sé” lanzó la hija de Tinelli.

Para finalizar, dijo con bronca: “Dejen ser a la otra persona, yo no estoy fijándome que se hace a la otra persona. Que haga de su cu... un ‘fucking’ florero. Pido por favor que no me jodan más”.

EL ESTILO DE CANDE QUE MARCA TENDENCIA

Cande Tinelli tiene un estilo bien marcado y cada detalle que suma a su imagen se convierte en tendencia. Sus tatuajes siempre traen polémica y sobre todo prejuicio. Sorprendió mucho cuando en vez de borrarse un tattoo del cuello decidió taparlo con la técnica blackout, que consiste en pintar de negro la zona.

Su primer tatuaje se lo realizó en 2004, pero en ese momento solo elegía opciones discretas de tamaño pequeño. Recién en 2014 lo tomó como una filosofía de vida y empezó a decorar su piel con grandes diseños de arte. Se tatuó en los brazos, en las manos y hasta en los labios.

Cande Tinelli siempre genera polémica con sus tatuajes