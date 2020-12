Benjamín Vicuña se autodefinió como un “papá orgulloso” por el logro de su hijo mayor

En los últimos días la razón de la felicidad de Benjamín Vicuña era el reciente nacimiento de su hijo con la China Suárez, Amancio. La llegada del pequeño fue por la reconciliación y afianzamiento de la pareja. De hecho habían decidido tomarse un tiempo para pensar sobre la relación y luego compartieron días juntos con Magnolia, la hija mayor de ambos, y también algunos momentos a solas para poner en la balanza las cosas.

Sin embargo, el actor chileno es padre de tres hijos más que tiene con Pampita. Es decir que a la hora de las fiestas de cumpleaños, fines de semana y vacaciones se trata de ensamblar una gran familia, sumando a la hija de Eugenia Suárez con Cabré, Rufina.

Es por eso que las atenciones siempre tienen que estar medidas para que no surjan rispideces y limar asperezas. Tal es así, que Benjamín ha sido definido en muchas ocasiones por la propia ex, Carolina Adorhain como “un buen padre” para los hijos que tienen en común, pese a las circunstancias por las que ya no están más juntos.

Eso da un indicio de que se tomara con la importancia que tiene el hecho de que su hijo mayor, Bautista, completara el primer ciclo educativo. Así fue que en cuanto hubo posibilidad de celebrar el acto de egresados de 7º en el colegio al que asiste el pre adolescente no dudó en formar parte del evento y demostrar su orgullo.

Según publicó el portal Ciudad Magazine, sonriente, aunque con un gesto un poco cansado típico de esta época, el actor se mostró junto al nene en sus stories de Instagram, con una foto donde lo acompaña en el cierre del acto escolar.

“Mi Bauti egresado de la primaria”, escribió el artista, quien además se reconoció como un “papá orgulloso” por el evento. Al lado de ese último texto, puso el número “2”, en referencia a otro acto escolar que tuvo hace pocos días.

Cabe aclarar, que fue una semana movida en el ámbito escolar. Esta semana, Carolina y Benjamín se mostraron juntos en el acto del pequeño Benicio. Es el más chico de los varones que terminó el jardín de infantes.