Benjamín Vicuña envió una “carta documento” a la periodista que reveló su supuesta infidelidad: “Es más una amenaza”

Tras la separación de Benjamín Vicuña y Eugenia “La China” Suárez, la pareja de actores se sometieron a cuantiosos rumores sobre el fin de la relación, como el que aseguraba que la China fue infiel con el cantante Wos.

Otra de las versiones que ha sonado bastante en los medios, es la que apuntaba que Vicuña se habría ido con una moza de un coqueto restaurante al que fue a cenar durante un viaje a Córdoba. Fue la panelista Estefi Berardi, del programa “Mañanísima” (Magazine) quien dio detalles de esta relación fugaz del actor.

“Él habría estado con una moza del lugar donde él fue a cenar”, comenzó diciendo la panelista y agregó: “Hubo una situación puntual que sucedió hace poco en Córdoba, donde él fue por trabajo. Se celaban mucho por teléfono, esto es de los dos. La gente del avión escuchó la discusión”, comentó la joven.

Este martes, en el mencionado programa conducido por Carmen Barbieri, Estefi aseguró que Vicuña le mandó un mensaje de WhatsApp, con un archivo que puede interpretarse como el borrador de una carta documento que piensa enviarle. “Recibí un mensaje de WhatsApp en mi teléfono personal del señor Benjamín Vicuña. Me dijo ‘Soy Benjamín Vicuña y te envío este texto’, era un Word medio trucho que decía el nombre y la carta documento”, explicó la panelista en diálogo con Barbieri y Sebastián ‘Pampito’ Perelló Aciar.

“Antes de responderle le envié el texto a mi abogado, Martín Leguizamón, y me dijo que eso no era una carta documento, que era un mamarracho, y que era más una amenaza. Mi abogado me dijo ‘si te quiere mandar una carta documento, que te la mande y se la respondemos’”, sentenció la joven panelista.

Por su parte, este lunes el actor chileno le aseguró a Ángel de Brito en LAM que su supuesto affaire con la mesera cordobesa es “absolutamente falso, no puedo salir a aclarar cada rumor. Yo realmente intento mantenerme al margen pero es insoportable”.