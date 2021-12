Barby Franco encendió el verano con una bikini brillante de tiras al borde de la pileta

Barby Franco ya disfruta del verano en Punta del Este, Uruguay, junto a su pareja el abogado, Fernando Burlando. La panelista de Pampita Online disfruta del sol y del calor en la ciudad veraniega preferida de muchos de los famosos argentinos.

La modelo compartió algunas fotos al lado de la pileta y aseguró no haber hecho uso de los filtros de las redes, ya que para ella “el mejor filtro es el sol”.

La morocha se recostó al borde de la piscina y lució una bikini de triángulo y tiritas brillante. Combinó su look de pileta con un piluso, uno de los accesorios preferidos de las modelos en los últimos veranos.

Barby Franco deslumbró con un bikini brillante al borde de la pileta.

También, mostró un bolso playero, diseño de Christian Dior, y unas ojotas doraras que hacían juego con la bikini que resaltó sus curvas.

La publicación de Barby Franco superó los 27 mil “me gustas” en Instagram, red social en donde la siguen más de un millón de personas y comparte a diario detalles de su vida.

Pampita fue de las primeras en darle like a la publicación de su amiga y panelista, con quien forjó una amistad en el último tiempo. La conductora se transformó en su consejera amorosa y en uno de los pilares que acompaña a Barby en el proceso de querer ser mamá con Burlando.

“Descomunal, Bárbara”, “Qué pedazo de flaca tan linda”, “Diosa!!!”, “Hermosaaa”, “Bella como siempre”, son algunos de los comentarios que recibió la pareja de Fernando Burlando.

Aunque el detalle del bolso de la modelo no pasó desapercibido: “Que se vea el bolso por favor jaja”, “Pero mira lo que está ese Cristian Dior papaaaaaaaaa”, “Es un Christian Dior, chicas”, comentaron algunas usuarias.

Barby Franco deslumbró con un bikini brillante al borde de la pileta.

Barby Franco deslumbró con un bikini brillante al borde de la pileta.

Barby Franco deslumbró con un bikini brillante al borde de la pileta.

Barby Franco conducirá los Martín Fierro Digital

La modelo será la encargada de conducir la ceremonia de los Martín Fierro Digital. Fue el productor Gastón Trezeguet quien le informó que la querían para que condujera la gala que tendrá lugar el próximo sábado 18 de diciembre en el salón principal del Hotel Comahue de la ciudad de Neuquén.

“¡Estoy muy feliz! No me lo esperaba. Cuando una viene trabajando tanto... recién ahora siento esta suerte de reconocimiento. Pero lo tomo como un trabajo más, no como un regalo”, expresó Barby en una charla con Infobae.

El evento comenzará a las 21 horas con la alfombra roja y una hora más tarde se iniciará la entrega de premios.

Barby posó desde Punta del Este. (Foto: Instagram).