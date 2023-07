Antes de los Martín Fierro, Jésica Cirio jugó con la censura de Instagram y casi muestra todo

El pasado fin de semana, todos los artistas argentinos se llenaron de esperanza e ilusión por ganar algún Martin Fierro en la ceremonia que se llevó a cabo el domingo. Antes de que eso llegara, cada uno se preparó a su manera y una de ellas impactó en las redes: Jésica Cirio.

La previa de Jésica Cirio para los Martín Fierro.

Sin lugar a dudas, el hecho de ser vista por toda la Argentina en uno de los eventos más importanes del país hace que todos se cuiden la imagen durante el fin de semana de los Premios. Esta vez, la conductora de la “Peña de Morfi” lo hizo de una forma muy fogosa con la que logró llevarse miles de likes para su casilla de mensajes directos.

Antes de comenzar a publicar fotografías sobre su preparación para la ceremonia como tal, la blonda dejó impactados a todos sus seguidores con un clip increíble. Para alegría de ellos, Cirio se mostró ante el espejo únicamente vestida con una tanga de hilo dental en color nude.

Como si esto fuese poco, para la parte de arriba no llevaba nada entonces tuvo que taparse con sus brazos para que no se le escapara una lola. Así, la conductora jugó con la censura de Instagram que no pudo bajarle el posteo. Lo que sí es seguro es que dejó muy felices a sus followers.

Jesica Cirio blanqueó su separación de Martín Insaurralde hace apenas unos días atrás y se sacó un peso de encima. Ya sin la presión de ser la pareja de un político, la modelo se muestra más libre y dueña de cada uno de sus pasos, sin miedo al qué dirán.

La modelo posó frente al espejo con un traje de baño que causó furor en las redes sociales / Foto: Instagram

Ella luce con ajustados conjuntos deportivos, en ropa interior o con las bikinis más chiquitas, que dejan sus curvas casi al descubierto. Así ocurrió días atrás, cuando compartió una foto que se tomó con su celular frente al espejo. En la imagen se la ve que lleva puesta una bikini de triángulos y tiritas regulables de color fucsia, y una de las tazas en color verde manzana.

