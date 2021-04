Ángel de Brito aislado en su casa y todas las angelitas hisopadas

LAM arrancó hoy de una manera diferente, sin Ángel De Brito y con Pía Shaw en la conducción. Las angelitas explicaron el motivo de la ausencia del periodista que debió aislarse preventivamente por contacto estrecho con un posible caso de coronavirus.

“Bienvenidos. Acá estamos las angelitas haciendo el aguante a la realidad que estamos viviendo cada uno de nosotros, en el mundo entero, en este país”, comenzó Shaw el programa. Y luego explicó la razón por la que estaba ocupando el lugar de su compañero. “En este caso le ponemos el cuerpo al conductor del programa, al señor Ángel De Brito para llevar adelante este ciclo. Estas son las palabras del propio Ángel, lo acaba de contar en las redes sociales, nada para preocuparse”, expresó antes de leer textual el posteo del conductor. segun La Nación.

Ángel de Brito (Instagram)

“Buenas. Me voy a aislar preventivamente. Estuve anoche con alguien que hoy tiene algunos síntomas compatibles. Yo me siento perfecto por ahora. Me hisopé ayer casualmente y el resultado fue negativo”, comentó el conductor en sus redes sociales.

Por su parte, Mariana Brey tomó la palabra para contar cómo es el protocolo que están cumpliendo en el canal ante esta segunda ola de contagios. “Todos nos hisopamos ayer, lo hacemos habitualmente una vez a la semana. Por lo general lo hacemos los viernes. Por una cuestión administrativa no se pudo hacer y lo hicimos ayer. Quedamos que lo íbamos a hacer o todos los lunes o todos los viernes. La cuestión es que d imos todos negativos, Ángel se enteró después” , aclaró la panelista.

De acuerdo con la decisión de De Brito, Taboada aprovechó para bajar línea sobre cómo se debe actuar ante un caso similar: “Me parece muy prudente aislarse hasta que se vuelva a hisopar y hasta esperar el resultado de ese contacto estrecho. Es lo que hacemos todos en la medida de lo posible, cumpliendo con el protocolo”.